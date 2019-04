Rita Ora se convierte en el hada madrina de BlackPink

BlackPink ha dado el salto al mercado internacional y no hay marcha atrás. En octubre de 2018, Dua Lipa contó con ellas para su tema Kiss And Make Up, y no tardó en escalar hacia las posiciones más altas de las listas de éxitos. De hecho, hicieron historia convirtiéndose en el primer grupo de K-Pop en ocupar el Número 1 de la Lista de LOS40.

De este modo, no nos extraña que algunos de los artistas internacionales más sonantes de la industria se mueran por colaborar con ellas, aunque, en la mayoría de los casos, es un deseo recíproco. ¡Atento/a!

En una entrevista con Capital FM, las surcoreanas han confesado su deseo de colaborar con Rita Ora, Sam Smith y Adele, dos de las referentes musicales más importantes del entorno británico. De hecho, lo contaron emocionadas y dispuestas a dar lo que sea por hacerlo realidad.

Todo parecía normal hasta que apareció Ora con la varita mágica en Twitter y se convirtió en el hada madrina de las surcoreanas. Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie han llegado a oídos de la intérprete de Let You Love Me e inmediatamente les envió un mensaje: "Voy a tomar nota y enviárselo al estudio inmediatamente. ¡Os quiero chicas!", twitteaba Rita en una mención al grupo de K-Pop.

Y es que no nos extraña que haya tardado apenas unas horas en responder a la petición de las chicas, ya que están batiendo todos los récords de la industria. De hecho, con tan solo 62 horas de vida, el videoclip de su tema Kill This Love ya superaba los 100 millones de reproducciones, convirtiéndose en el vídeo musical que más rápido ha llegado a esta cifra.

Por su parte, aún no hay rastro de Sam Smith ni de Adele, aunque estamos seguros de que no tardarán demasiado en pensar en el título de su colaboración.

Y a ti, ¿te gustaría escucharlas juntas en un mismo tema?