A Miki le parece “fantástica” la opinión de Amaia sobre ‘La Venda’

Queda solo un mes para que Miki pise el escenario de Eurovisión (el mismo que pisará Madonna). El ex triunfito representará a España con La Venda, un tema compuesto por La Pegatina que transmite muy buen rollo y que hará bailar a los asistentes de Tel Aviv. ¡Eso lo damos por seguro!

Miki no ha parado de promocionar su canción. De hecho, por fin ha participado en su primera Pre-Party de Eurovisión (recordad que los próximos 19 y 20 de abril tendrá lugar la española en Madrid). Pero no solo eso, ahora está preparando el programa especial de TVE Miki y amigos que se emitirá antes del festival europeo y que el año pasado protagonizaron Alfred y Amaia.

Pero el tema de La Venda no ha gustado a todo el mundo. Sin ir más lejos, la misma Amaia reconoció que “no es su rollo y no le engancha” y que “no le gusta mucho”, en una entrevista durante la premier de Dolor y Gloria. Eso sí, le deseó lo mejor y le dio un consejo: “Que no se lo tome como algo importantísimo porque no lo es. (…) Yo en ese momento lo veía como algo súper importante porque era lo único que hacía en mi vida, pero ahora con más perspectiva veo que no lo es. Es una cosa más.”

Ahora, Miki ha respondido en una entrevista para FormulaTV a las críticas de Amaia sobre La Venda: “Me parece fantástico que a Amaia no le guste La Venda, que pueda dar su opinión forma parte de que haya libertad de expresión”.

Además, Miki se muestra muy optimista acerca de su posición en Eurovisión y confía quedar dentro del Top 10. Teniendo en cuenta los malos resultados de España los últimos años, lo vemos complicado. Pero, ¿por qué no iba a ser La Venda el tema que rompa nuestra mala suerte en Eurovisión?