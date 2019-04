Madonna también estará en Eurovisión según la prensa israelí

No queda nada para que Eurovisión 2019 tenga lugar en Tel Aviv. El próximo 18 de mayo, Israel acogerá el evento musical más mediático del mundo. Este año, el peso de la representación de España cae sobre los hombros de Miki Núñez y su pegadiza La Venda. No sabemos en que posición quedará (aunque las casas de apuestas no lo auguran en una buena), de lo que estamos seguros es de que va a hacer bailar a todo el mundo.

Además, prácticamente ya conocemos todos los participantes del certamen ¡pero no solo eso! También sabemos los nombres de algunos de los invitados del final del concurso, ¿y quién va a estar entre ellos? Nada más y nada menos que la reina del pop: Madonna.

La intérprete de Like a Prayer formará parte del espectáculo, tal y como informa el medio israelí Israel Hayom. Vamos, que la veremos encima del escenario. ¿Y cuánto podría haber costado la presencia de esta leyenda del pop? Nada más y nada menos que un millón de euros. Madonna habría llegado a un acuerdo con el multimillonario Sylvan Adams, quien asumiría los gastos del show.

Ver esta publicación en Instagram I cant Decide.................#help Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 25 Mar, 2019 a las 10:00 PDT

Tal y como informa el medio, las negociaciones han sido complicadas, pero finalmente la artista habría accedido. Eso sí, ni la Unión Europea de Radiofusión ni la propia Madonna han confirmado de momento la noticia.

De este modo, Madonna se sumará a la larga lista de invitados que tendrá la gala y entre los que se encuentran Eleni Foureira, Conchita Wurst y Mans Zelmerlöw.

La X de Madonna

Pero su presencia en Eurovisión no es la única incógnita a la que se enfrentan los fans de Madonna. Parece que la reina del pop va a lanzar algo pronto. De hecho, ha subido una X enorme en su cuenta de Instagram.

/ Instagram

¿Se tratará de su colaboración con Maluma? Tendremos que esperar para conocer las respuestas. Eso sí, parece que podremos escuchar algo de ella pronto.