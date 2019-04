El número 1 de Bloodhound Gang que escandalizó al mundo

Jimmy Pop, líder de Bloodhound Gang, compuso The bad touch para su tercer álbum Hooray for boobies (literalmente, 'hurra por las tetas'). Su base musical procede del tema de Pet Shop Boys In the night y su letra es un chorreo continuo de insinuaciones sexuales ("Si no estás obsesionado con el sexo no eres humano", dice Pop). La portada del single, una fotografía de dos cebras copulando, era una clara constatación del contenido.

Durante 11 semanas seguidas, entre febrero y abril de 2000, la canción The bad touch de Bloodhound Gang apareció en la lista de LOS40. No bajó del Top 20. Su peor puesto fue el nº 18 y logró la principal distinción el 15 de abril.

Bloodhound Gang fue fundado por Jimmy Pop y Daddy Long Legs en Pensilvania. Empezó siendo un grupo de hip hop, pero su sonido se ramificó en otros géneros mientras su carrera fue avanzando: punk rock, hip hop alternativo, rapcore, funk metal o rock electrónico. Son conocidos por sus canciones, habitualmente vulgares, con referencias frecuentes al sexo y con muchos juegos de palabras e insinuaciones. Su estilo se ha calificado también de rock cómico, ya que sus canciones tienen una base de humor.

El líder de Bloodhound Gang definía así a su banda: "De idiotas. Somos una banda de idiotas. Y como tales nos gusta todo lo que oímos y vemos, desde Wu-Tang Clan hasta Queens Of Stone Age; por eso el sonido es tan variado”.

Bloodhound Gang - 'The Bad Touch'

Jimmy Pop, autor de la letra y la música de The bad touch, reveló en una publicación su proceso de composición de los temas: “Para escribirlos me encierro un par de semanas en casa, solo. En esos agobiantes momentos no se me ocurre otro tema que no sea el sexo. Están a medio camino entre la inteligencia y la estupidez. Inteligentes porque paso mucho tiempo haciéndolos y me esfuerzo en ello. Estúpidos porque el resultado final no es más que un estupidiario sobre el sexo y el alcohol, nada que cambie el mundo. Pero yo no me creo un compositor. Soy simplemente un chaval feliz que ha conseguido evitar su destino prefijado, que era trabajar en McDonalds".

Respecto a The bad touch, Jimmy contaba: "Si no estás obsesionado con el sexo no eres humano. La canción habla acerca de que en Discovery Channel puedes ver sexo todo el día y en los demás canales tienes que esperar hasta después de las 12 de la noche"

El título The bad touch no se incluye en ningún fragmento de la letra de la canción. Según el diccionario urbano, 'the bad touch' es una exclamación que habitualmente anuncia un acto sexual. En otra de sus acepciones se explica: "es una canción de Bloodhound Gang sobre el sexo 'kinky'" (el sexo kinky es llevar a cabo una fantasía sexual en la que los que participan se atreven a romper con lo tradicional y exploran nuevas sensaciones voluntaria y libremente).

Jimmy Pop escribió la canción en 1986, con 14 años

El vídeo de The bad touch, se grabó en Francia porque, según señala el bajista de la formación Evil Jared: "Si lo hubiéramos hecho en México se hubieran enojado los amigos que tenemos en Estados Unidos; si lo hubiéramos filmado en Alemania, los suecos se hubieran enojado, y decidimos filmarlo en París porque todo el mundo odia a los franceses. Nuestras letras hablan de lo mal que va la vida, porque apesta".

El videoclip de The bad touch se filmó en el verano de 1999 en varias localizaciones de París como la Plaza de l'Estrapade, Avenue de Saxe, El Campo de Marte o la Torre Eiffel. Está dirigido por Richard Reines y Stefanie Reines. Los 5 componentes del grupo llevan disfraces de 'monos-rata' con orejas de gran tamaño. En el clip, el grupo se dedica a secuestrar o 'cazar' y enjaular a a chicas, cocineros italianos, gays, mimos enanos...

Bloodhound Gang en el año 2000. / (Brian Rasic/Getty Images)

Causó controversia y se eliminaron algunas partes. Jimmy Pop contaba: "En América hemos tenido problemas, pero también en Europa. En Suecia el vídeo ha sido censurado por aparecer monos en pleno acto sexual, en Alemania ha habido controversia por proclamarme en una canción como el nuevo Hitler. Pienso que el mundo sería más inteligente si la gente no tuviera tantos problemas y aprendiera más a reírse de sí misma”.

La fuerza del single The bad touch incentivó las ventas del álbum Hooray for Boobies hasta alcanzar los cinco millones de copias.