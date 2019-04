Madonna se convierte en Madame X para su nuevo álbum

Ya es oficial: Madonna está ultimando todos los preparativos para poner patas arriba la escena musical este 2019. Tras muchos rumores, la cantante anuncia su regreso a los escenarios rebautizada como Madame X.

Tal y como ha confirmado la propia artista en sus redes sociales, Madame X será el título de su decimocuarto trabajo discográfico. "Welcome to the World of Madame X", afirma en una publicación de Instagram donde se pueden ver las primeras imágenes de su nuevo vídeo, dirigido por Steven Klein, y un adelanto del que suponemos que será su primer single.

Además, Madonna ha querido presentar a todos sus seguidores a Madame X, la identidad que se esconde detrás de esta especie de alter ego. "Madame X es una agente secreto que viaja por todo el mundo, cambia de identidad, lucha por la libertad, lleva la luz a lugares oscuros", empieza diciendo. "Madame X es bailarina, prisionera, estudiante, madre, niña, maestra, monja, pecadora, santa, puta y espía en la casa del amor".

Como veis, Madame X es muchas cosas y en LOS40 estamos deseando conocer todas esas facetas de las que habla la intérprete de Like A Prayer.

Madonna, estrella invitada en Eurovisión

Aunque Madame X no tiene fecha de estreno, todo parece indicar que Madonna presentará su nuevo material en el Festival de Eurovisión. Y es que la estrella del pop actuará en la gran final del certamen que se celebra el próximo 18 de mayo en Tel Aviv.

Será el multimillonario Sylvan Adams quien asuma el millón de euros que cuesta el show de la Reina del Pop.