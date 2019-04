40 cosas que no sabías sobre Carlos Right por Carlos Right

1. De mi familia soy el más: Chistoso

2. Una cualidad que resaltan mucho de mí: Impulsivo

3. La cualidad que yo mismo veo en mí: Quizá la anterior también. Y positivo.

4. Un secreto: Soy muy nervioso aunque aparento no serlo.

5. Mi plato favorito: La pizza.

6. Una cosa que me da pereza: Fregar los platos

7. Me considero feminista porque / o no me considero feminista porque: Sí que me considero feminista porque cada vez hay que reivindicar más y tiene que haber más igualdad en todo.

8. Mi prioridad en la vida: La música y ser feliz, sobre todo.

9. Algo que nunca haría… Hacerle daño a alguien queriendo.

10. Lo escuchaba en casa de pequeño: Michael Jackson.

11. Un recuerdo de verano: Mi pueblo, Córdoba.

12. Mi primer recuerdo musical: Yo cantando en un bar en un concurso de cantautores cuando tenía 15 años.

13. La primera canción que aprendí: Wonderwall de Oasis

14. El primer disco que compré: No me acuerdo cuál, pero era de Michael Jackson.

15. Lo reconozco: lo robé: Creo que nunca he robado nada.

16. El primer concierto al que fui: Maldita Nerea.

17. El disco que más veces he escuchado: Morat, probablemente Balas perdidas

18. Último disco que he comprado: Balas Perdidas de Morat.

19. La canción que más escucho ahora: Ahora mismo escucho mucho Se Te Nota.

20. Un concierto especial: Bruno Mars.

21. Me gustaría ver en directo a… Es que te diría otra vez a Michael Jackson pero no puede ser. A Manu Carrasco, por ejemplo.

22. Compartiría una buena charla con… Sebastián Yatra.

23. Le pedí un autógrafo a… Creo que no he pedido autógrafo a ningún famoso. Foto sí.

24. Mi momento groupie: Creo que he sido muy fan de Maldita Nerea.

25. Me encantó conocer a… A Raúl Tamudo

26. Me hubiera gustado componer… Cuando Nadie Ve (Morat)

27. Mi último descubrimiento en la música: J Balvín con Rosalía

28. Un dueto favorito: Quizás Pablo Alborán con Vanesa Martín.

29. Me pone de buen humor: Cantar.

30. Para los momentos de bajón: Escucho música y canto.

31. Mi canción del verano: Cualquiera de Daddy Yankee o Juan Magán.

32. La cantante (o el cantante) más sexy: Me parece muy sexy Greeicy y Anitta.

33. Me gustaría hacer una versión de… Con Calma.

34. Estoy deseando cantar con… J Balvin

35. De mis compañeros de OT haría un dueto con… Dave

36. Un recuerdo de la Academia: El mejor recuerdo que tengo es entrar por la puerta, ya que entré el último, y que todos mis compañeros saltasen de alegría.

37. La canción que me faltó cantar en OT: Muchas. Me hubiese gustado cantar alguna canción de Pablo Alborán o Pablo López.

38. Una persona de OT: Dave

39. De OT, me quedo con esta canción: Mi historia entre tus dedos.

40. Se te nota que te pones colorado cuando… Tengo un problema y es que me pongo rojo en muchas ocasiones. La gente se piensa que es mentira lo que estoy diciendo y me pongo rojo, aunque sea verdad.