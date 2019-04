‘Green Light Go’: Becky G nos enseña a no aceptar un ‘no’ por respuesta

Becky G lanza el videoclip de Green Light Go, un tema muy positivo con el que la cantante vuelve a sus orígenes y no solo musicalmente hablando. Está rodado en Inglewood, California, el barrio natal de la artista. Además, vuelve a cantar en inglés y recupera el sonido R&B de sus primeros singles.

Green Light Go nos anima a perseguir nuestros sueños y a transformar los noes en síes. Así lo presentaba Becky G: "Esta canción significa más para mí de lo que la gente piensa. GLG significa no aceptar un no por respuesta. Cuando hice esta canción, estaba en un punto de mi vida donde muchas personas me decían que no. Pero tomé esos no y los convertí en síes. Hice mi propio camino y me di mis propias luces verdes. Crear este video fue como volver al pasado, me recordó a la época en que las cosas eran simples. Muy divertido. Tan inspirador. Soy una orgullosa mexicano-estadounidense, una niña de Inglewood, nacida y criada en las calles de Los Ángeles. Siempre tendré mucho amor por mi ciudad y por la gente hermosa que hay en ella."

Acompañada de un cuerpo de bailarines, mucho color y unos estilismos deportivos con demasiado rollo, Becky G nos lleva por las calles de su barrio al ritmo de sus pasos de baile. El videoclip ha sido dirigido por Eif Rivera, quien también ha trabajado con Cardi B, Bad Bunny y J Balvin en su hit I Like It.

Green Light Go vio la luz el 22 de marzo, pero ahora Becky ha querido regalarnos el videoclip. La canción recuerda a su single LBD, Little Black Dress, publicado el 14 de febrero de 2019. Con LBD anunciaba la vuelta a la música en inglés, después de acostumbrarnos a sus temazos en español como Mayores o Sin Pijama.

Becky G es una de las artistas del momento. La californiana de ascendencia mexicana ha traspasado fronteras con su música y ha demostrado que sea el estilo que sea; reguetón, R&B, trap... ¡Ella lo borda!