Esto es lo que le ha costado al Coachella la actuación de Ariana Grande

Ariana Grande ha sido uno de los platos fuertes del Coachella 2019. La intérprete de God Is a Woman ha deslumbrado en el show que ofreció el pasado domingo. De hecho, hasta regaló un momento único cuando se subió al escenario con NSYNC para interpretar Tearing Up My Heart, uno de los temas más famosos del grupo.

Teniendo en cuenta que Grande es una de las artistas más solicitadas del momento, no es nada extraño que su caché para participar en dicho festival sea astronómico. Pues bien, sabemos cuánto le ha costado a la organización que la intérprete de Thank U, Next se suba a uno de sus escenarios.

Ariana Grande ha ganado ocho millones de dólares por actuar como cabeza de cártel del Coachella. Es decir, unos siete millones de euros, tal y como ha informado la publicación estadounidense Variety.

Tras conocer cuánto ha costado la actuación de Ariana en el Coachella se ha creado un debate entre los que creen que es una cifra muy alta y los que opinan que está dentro de sus posibilidades. Teniendo en cuenta que se trata de una de las artistas que más vende del momento, quizá podamos entender la asombrosa cifra de su caché. Además, tenemos que tener en cuenta que el show que ofrece Ariana Grande tiene una puesta en escena cuidada al milímetro y, claro, eso se paga.

Ariana Grande no ha hablado sobre esto. Tampoco ha publicado nada en redes haciendo referencia. Ni falta que hace. La artista dio un concierto único a sus fans, actuando junto a una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos NSYNC. Eso sí, Justin Timberlake no se unió al reencuentro.