BTS es una de las bandas de éxito. Sus temas han ocupado el número 1 de las listas de éxitos internacionales, así como también lo ha hecho su último álbum Map Of The Soul: Persona. Con motivo de su lanzamiento el pasado viernes, estos artistas de K-Pop han celebrado una rueda de prensa este miércoles 17 de abril con la que hemos podido conocerlos aún más.

Uno de los temas mencionados durante este evento ha sido las personas que les han inspirado para este último proyecto: sus fans. Según informa Soompi, el encargado de expresarlo ha sido el líder del grupo RM. "Persona expresa el poder de nuestro amor intuitivo hacia los fans. Queríamos conocer las emociones de cada fan. La felicidad que sienten es nuestra felicidad, así que espero que disfruten alegremente de este álbum", explica. ¡Qué bonito!

"Los ARMYs es algo por lo que estamos agradecidos. Gracias a ellos somos los BTS que somos ahora. [...] Nos dicen que han ganado fuerza, han sido reconfortados o han cambiado sus vidas gracias a nosotros. Cada vez que lo hacen, sentimos como si el poder de la música junto a la fuerza de los ARMYs y de BTS aumentasen. [...] Creo que tenemos un vínculo inseparable", confiesa JungKook.

Los BTS más personales: inspiraciones, consejos y futuros proyectos

Aunque éstas no son las únicas palabras emotivas que nos han regalado los surcoreanos durante esta rueda de prensa. Los chicos han aprovechado la ocasión para rendir homenaje a los artistas de éxito que llegaron antes que ellos y que ahora han abierto su camino. "Todo esto pudimos hacerlo gracias a los artistas senior que crearon este camino antes que nosotros", confiesa Jin.

Un camino que, por cierto, está inundado de éxitos. "Los resultados y los récords son importantes, pero creo que no hay mejor resultado que las personas logren la felicidad gracias a nuestra música", añade el cantante según las palabras recogidas por Soompi.

Si hay algo que BTS tienen claro es que los logros no caen del cielo, y eso es algo que han querido transmitir a las futuras estrellas de la música, sobre todo, del K-Pop. "Si soy sincero, no me di cuenta de lo importante que es practicar antes de debutar. Espero que los aprendices lo sepan y usen su tiempo con cabeza. Entonces, podrán lograr cualquier éxito", confiesa Jungkook. "Quiero decirles que no se desanimen por los errores o las heridas que puedan sufirr mientras ponen su esfuerzo. Es un paso que les ayudará a subir escalones. Se convertirán en un recuerdo y los hará ir a lugares más altos", añade V. ¡Wow!

Pensando en el futuro...

Aunque Jin, Jimin, Suga, J-Hope, RM, Jungkook y V estén enfocados en su recién estrenado álbum Map Of The Soul: Persona, ya tienen la vista puesta en el futuro.

"Hay muchas cosas que queremos hacer. Pero tenemos completar con éxito lo que se avecina en un futuro próximo. Espero que podamos terminar con éxito nuestra gira", explica Suga.

De eso no nos cabe ninguna duda, ya que consiguieron agotar las entradas de todos sus conciertos de este tour internacional, a excepción de dos de ellas. Una gira por Estados Unidos, América Latina, Europa y Japón con la que miles de seguidores de la banda podrán disfrutar de las canciones de este nuevo álbum en directo.

Y tú, ¿te lo vas a perder?