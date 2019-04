Analizamos 'Map Of The Soul: Persona' de BTS con sus mayores críticos

La icónica banda de K-Pop BTS acaba de comenzar una nueva historia de la mano de su nuevo álbum Map Of The Soul: Persona. Un proyecto con el que, por cierto, ponen fin a su serie Love Yourself para dar paso a un nuevo ciclo.

De este modo, los Bangtan Boys van dando forma a su futuro y abren un camino de nuevos significados que acompañarán a sus canciones. La alegría de sentirse queridos por sus fans es uno de los temas que giran en torno a este nuevo mini álbum. De hecho, ellos mismos comunicaron lo siguiente: "Encontramos fuerza y felicidad en cada momento. Nos habéis dado tanto cariño, por eso queremos conoceros aún más. El álbum está marcado por nuestros sentimientos y los mensajes que queremos compartir con vosotros". ¡Qué bonito!

Este álbum en forma de EP está formado por siete temas, cada uno con un significado y un ritmo. Y nosotros no podíamos dejar pasar esta oportunidad para preguntar a los mayores críticos que esta banda podría tener: sus fans. Aunque admiran su trabajo, también son conscientes de que la objetividad en este ámbito cobra especial relevancia, ya que, al fin y al cabo, el objetivo es llegar al éxito traspasando la opinión de los mayores expertos.

Por ello hemos contado con la colaboración del Club de Fans de los surcoreanos en España (@BTS_Spain), quienes se han encargado de "desnudar" este nuevo disco y compartir qué les ha transmitido cada canción. ¡Atento/a!

ANÁLISIS DE 'MAP OF THE SOUL: PERSONA', POR @BTS_SPAIN Intro: Persona (Patry). La canción que introduce el álbum es como hacer un viaje al pasado, a los inicios de BTS. De hecho, esta Intro empieza igual que la de su álbum Skool Luv Affair y el potente y dinámico rap de RM te mete de lleno las ganas de seguir escuchando más. Sin duda, es una gran presentación de todo lo que viene. Boy With Luv - ft. Halsey - (Ione). Es una canción fresca, alegre y que te anima en cuanto la escuchas. Sin duda, que sea la canción principal del mini álbum le pega muchísimo. Los momentos en los que interviene Halsey quedan a la perfección junto al resto de BTS, donde cada uno aporta lo mejor de su estilo en la pista. ¡Es perfecta para ahora que se acerca el calorcito! Mikrokosmos (Paula). Me esperaba una canción más EDM, a lo Euphoria, y me ha sorprendido gratamente. Me encantan los arreglos de guitarra que tiene la canción. Creo que es un sonido pop más maduro por parte de BTS. Tiene una melodía muy onírica. Las voces de los chicos, como siempre, excepcionales. Make It Right (Mica). Es una de mis favoritas de este nuevo trabajo. Llevaba esperándola desde que tanto BTS como Ed Sheeran habían insinuado el año pasado una posible colaboración juntos. Probablemente uno de los sonidos más maduros y "oscuros" del álbum. Sus voces increíbles y una sorpresa genial escuchar a parte de los raperos cantando. HOME (Corina y Cinta). Ambas hemos coincidido en que HOME es nuestra favorita. Esta canción es, posiblemente, la más especial para sus fans. Habla de cómo somos su refugio en una pista dinámica, ligera y con unas vocales espectaculares. ¡Punto muy positivo y fresco el momento en el que dicen "Mi casa" en español en los estribillos! Un guiño a sus fans de habla española, nos encanta escucharles hablar español y más que nos incluyan de esta manera en su música. Jamais Vu (Alba). Es la calma que precede a la "tormenta" (porque tras esta pista viene Dyonisus, con un estilo totalmente distinto). Si quieres tu momento de relajación añade Jamais Vu a tu lista de reproducción porque las voces melódicas de Jungkook y Jin junto al suave rap de J-Hope te transportarán a un momento de calma y disfrute en esta canción. Dionysus (Tania). Sin duda, la canción más movida del álbum. Mezcla hip hop con muchos elementos rock que hacen imposible no moverse mientras suena. Personalmente es mi favorita del álbum, la combinación de rap con las vocales del estribillo me parecen geniales. Creo que es algo nuevo para BTS, experimentando nuevos estilos, y lo han hecho de una manera excepcional.

De entre todos estos temas destacamos dos. Por un lado, señalamos Boy With Luv con Halsey, el single del mini álbum que, con tan solo cuatro horas de vida, ya acumulaba un total de 16 millones de reproducciones.

Por otro lado se encuentra Make It Right, el tema compuesto por el artista internacional Ed Sheeran, que ya, a finales del 2018, confesaba que había estado trabajando con los surcoreanos.

Ahora llega tu turno. Dale al play y escucha lo nuevo que trae BTS bajo el brazo. ¿Cuál es tu canción favorita?