Beyoncé publica su nuevo álbum en directo, 'Homecoming: The Live Album'

¡Sorpresa! Queen B (o Beyoncé para los amigos) te ha traído el mejor regalo para disfrutar de la Semana Santa al máximo. Si hace unos días anunciábamos el lanzamiento su estreno en Netflix para este miércoles 17 de abril, ahora traemos una importante novedad acerca de las consecuencias de este documental.

Homecoming: A Film By Beyoncé ofrece al espectador el concierto único que ofreció nuestra protagonista sobre el escenario de Coachella en 2018. Más de 100.000 asistentes pudieron disfrutar de este día histórico en el que una mujer de raza negra encabezaba el cartel de este festival de gran magnitud. Pero eso no es todo. Beyoncé ha lanzado por sorpresa en las plataformas digitales el audio de esta actuación en vivo en formato álbum. ¡Así es!

Llega Homecoming: The Live Album, compuesto por, nada más y nada menos que 40 canciones. Entre ellas podemos ver algunos de los éxitos que han acompañado a Beyoncé durante su carrera, como Crazy In Love o Formation. Aunque también encontramos algunos temas inéditos como Before I Let Go o I Been On.

En la portada de este nuevo proyecto podemos ver a la de Houston posando con una especie de tocado egipcio, como si se tratase de una diosa o faraona (Y lo es, ¿no?). De hecho, es similar a las imágenes de una de sus sesiones con el fotógrafo Mason Poole en 2018.

Portada de 'Homecoming: The Live Album' / Foto Promocional

Pero lo cierto es que este documental y álbum no llega solo, sino acompañado de una colección de merchandising vendida a través de su página web. Camisetas, sudaderas y archivadores con la faraona Beyoncé son algunos de los productos que ofrece.

Homecoming: The Live Album llega como el quinto álbum en directo de nuestra protagonista. Lo hace después de I Am...World Tour (2010) con este mismo formato, y con Everything Is Love (2018) en formato de álbum normal.

Y tú, ¿aún no has escuchado lo nuevo de Queen B?