Todos estos artistas actuarán en los Billboard Music Awards 2019

Uno de los premios más importantes de la industria de la música están a punto de celebrarse. El MGM Garden Arena de Las Vegas acogerá el próximo 1 de mayo a los rostros más reconocidos de nuestro panorama. De hecho, será Kelly Clarkson la encargada de hacer los honores durante los esperados Billboard Music Awards 2019.

Pero no será la única artista que se subirá al escenario durante esta gran noche. Billboard ya ha confirmado los nombres de algunos cantantes que nos deleitarán con sus voces, y, confía en nuestra palabra, ninguno de ellos te dejará indiferente. ¡Atento/a!

ACTUACIONES DE LOS BBMAS 2019 Kelly Clarkson

Lauren Daigle

Khalid

Panic! At The Disco

Sam Smith

Normani

Mariah Carey

BTS y Halsey

De entre todos estos nombres destacamos los de BTS y Halsey, quienes se subirán al escenario para deleitarnos con la actuación de su último tema Boy With Luv, incluido en el álbum Map Of The Soul: Persona de los surcoreanos.

Unos artistas que, por cierto, han sido nominados a dos categorías de estos premios y que aterrizarán con las expectativas muy altas.

Pero hay otro nombre que merece una mención especial. Mariah Carey no solo se subirá al escenario para interpretar un medley de sus mejores hits, sino que también recibirá el premio ICON como reconocimiento a su trayectoria.

Estos son solo algunos de los artistas confirmados hasta el momento, por lo que permanece bien atento a nuestras redes sociales para ser el primero en conocer el resto de nombres que nos harán disfrutar con sus voces sobre el escenario el próximo 1 de mayo.

¡No te lo pierdas!