Jaden Smith - SOHO [2019]

Jaden Smith acaba de lanzar el videoclip de su tema SOHO. El rapero estadounidense, hijo del queridísimo Will Smith, es uno de esos artistas a los que le gusta perseguir un concepto y que todos sus vídeos tengan un elemento en común. En este caso, donde haya un atardecer, allí que se va Jaden.

Pero no es sólo el atardecer, también es el lugar y el coche negro que aparece en el clip. Ya lo hizo para The Passion y para Icon, e incluso actuó en Coachella este fin de semana subido a un coche (en este caso blanco). SOHO pertenece a The Sunset Tapes: A Cool Tape Story (las cintas del atardecer), el tercer mixtape del rapero, por lo que ya no nos sorprende el rosado cielo que se ha convertido en su fiel acompañante. Está claro que el chico tiene algo de obsesivo y de darle vueltas a los mismos conceptos una y otra vez. Eso, o que no quiere gastar más de lo necesario en producción.

En SOHO, Jaden se da un paseo acompañado de una chica por el Soho de Nueva York. Lo mismo se van de compras y arrasan en Louis Voitton que cogen una vieja alfombra con la bandera de Reino Unido para ver el famoso atardecer.

El videoclip publicado el 12 de abril está a punto de llegar a los 3 millones de reproducciones. Aunque fue rodado en diciembre de 2018, Jaden Smith lo publicó cuando faltaban pocas horas para su actuación en Coachella. Una maniobra de promoción perfecta. SOHO es una canción 100% hip hip americano y ha sido producida por Mel & Mus.

Desde que le conocimos siendo un niño en En busca de la felicidad hasta hoy, la carrera de Jaden Smith no ha parado de darle alegrías. Acumula 7 premios y aunque todos tienen que ver con su faceta de actor, la música es su gran pasión y eso se le nota.

El artista es muy original. No solo por los estilismos a los que nos tiene acostumbrados, sino porque publicó Syre: The Electric Album a través de Instagram como alternativa democrática a los servicios de transmisión de pago. Además, tiene una compañía de agua embotellada, Just Water, que algún día podría generar material de construcción para escuelas. Está claro que no es un joven de 20 años como muchos otros.