Adele se separa de su marido tras 7 años de relación

Se acabó el amor para Adele y el que ahora es su exmarido Konecki. Así es. Los representantes de la artista han confirmado su divorcio tras siete años de relación y un hijo en común, aunque todo parece haber concluido en una buena relación.

Según informa EFE, los agentes de la intéprete de Someone Like You indican que ambos "están comprometidos a criar juntos con amor a su hijo Angelo" y "piden privacidad".

Lo cierto es que Adele siempre se ha mostrado cautelosa con todo lo que incumbe a su privacidad. De lo poco que se sabe acerca de esta pareja es que fueron padres el 19 de octubre de 2012 y que ambos contrajeron matrimonio en secreto en 2016 tras cinco años de noviazgo.

Ahora, tras esta triste noticia, la cantante se refugia en su pasión: la música. De hecho, ha sido vista en Nueva York, donde parece haber estado grabando durante semanas su próximo álbum.

Aunque Adele no ha estado sola, sino acompañada de su amiga Taylor Swift, con quien también han la han vinculado para sus próximos proyectos. Al parecer, la británica trasladó su equipo de grabación al ático de la intérperte de Bad Blood, y pronto saltaron las alarmas.

Y es que aunque se desconozcan más datos de la noticia de su divorcio, su alrededor lo ha dejado muy claro: la artista quiere privacidad. Y nosotros no seremos menos.