Arrasa con lo que veas y generoso no seas. Así es. Récord que BTS ve, récord con el que arrasan. La banda surcoreana de éxito es imparable, y prueba de ello es su triple entrada en el famoso Libro Guinness de los Récords.

Con el recién estreno de su nuevo álbum Map Of The Soul: Persona el pasado 12 de abril, las listas de éxitos no han tardado en recibirlos. De hecho, el tema que más revuelo ha ocasionado a nivel internacional es Boy With Luv, el que comparten con la artista internacional Halsey.

Y es que es este precisamente nuestro protagonista. Según informa Soompi, su videoclip ha sido coronado por el Guinness World Records como "el vídeo musical de un grupo de K-Pop más visto en 24 horas en Youtube". ¡Wow! De hecho, registró un total de 74,6 millones de visualizaciones en su primer día.

BTS consigue tres títulos en el Libro de los Guinness World Records

Pero eso no es todo. El segundo título que reciben por parte de este libro es el del "videoclip más visto de Youtube en 24 horas", sin distinción de géneros musicales.

A BTS le gusta batir récords, y ya que están dispuestos a protagonizar el Libro Guinness, lo hacen a lo grande. Su tercer título es el del "vídeo más visto en las primeras 24 horas", a nivel general e ignorando la categoría musical. ¡Nadie los supera!

Y es que las cifras que recoge Boy With Luv no pasan desapercibidas. Su videoclip cuenta, actualmente, con más de 170 millones de reproducciones, y el tema se ha colado en las listas de éxitos nacionales e internacionales.

Como ya adelantábamos en líneas anteriores, este tema vio la luz el pasado 12 de abril junto a su videoclip y el lanzamiento del sexto mini-álbum del grupo, Map Of The Soul: Persona. La aparición de Halsey dio de qué hablar y ella misma se encargó de compartir esta experiencia única de colaborar con la histórica banda a través de una carta abierta.

Ahora te toca a ti confesar: de todas las visitas que registra el videoclip, ¿cuántas son tuyas?