¿Quieres conocer en persona a Álvaro Soler?

Has bailado y cantado sus canciones, has seguido su carrera, sus últimos lanzamientos, has ido a sus conciertos, pero... ¿has podido conocer a Álvaro Soler en persona? Ahora en LOS40 queremos hacer tu sueño realidad y te damos la oportunidad de conocer al artista barcelonés.

¿Cómo? Solo tienes que enviarnos un correo electrónico a 40madrid@los40.com con tus datos contándonos por qué quieres conocer a Álvaro Soler. Un equipo de la redacción de LOS40 valorará todos los comentarios y los más originales ganarán un meet&greet doble con Álvaro Soler.

Puedes participar a partir de este lunes 22 de abril a las 16:00 hasta el viernes 26 a las 18:00 horas. Si resultas uno de los afortunados, podrás conocer al artista en su concierto en el Wizink Center de Madrid el 26 de mayo de 2019. Es imprescindible tener la entrada del concierto para acceder al meet&greet y recuerda que el concurso es solo para mayores de 18 años.

Lee con atención las bases del concurso antes de participar.

Que el ritmo no pare

Álvaro Soler es uno de los solistas españoles con más proyección dentro y fuera de nuestras fronteras. Mar de Colores es su segundo y más reciente álbum de estudio, un trabajo que vio la luz en septiembre de 2018 y que ya cuenta con exitazos como La Cintura o Ella.

El pasado mes de enero lanzó como single Loca, que nos conquistó con su ritmo frenético y su buen rollo, pero aunque no haya pasado ni un año desde que se lanzó, el cantante y compositor ya se encuentra de nuevo en el estudio preparando nueva música. Un no parar.