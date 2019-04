Nunca imaginarías cómo se conocieron estos famosos

Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá no conocen el aburrimiento en el estudio de Anda Ya. Los oyentes del programa nos sorprenden con un sinfín de anécdotas que mejoran con el paso de los días. En esta ocasión hablaremos de las formas más locas en que se conocieron algunas parejas. Y, confía en nosotros cuando te decimos que son muy locas.

Pero no esperes la típica cafetería, o el típico choque de película en el pasillo del instituto. Algunos se conocieron en la fila de una discoteca, en un entierro e, incluso, por la adopción de unos gatitos en Twitter. ¡El amor no tiene fecha ni lugar! Pues lo mismo ocurre con algunos de los rostros más conocidos. No te imaginas cómo tuvieron que coincidir para comenzar su bonita historia de amor. ¡Atento/a!

En primer lugar tenemos a una pareja de cine, nunca mejor dicho. Blake Lively y Ryan Reynolds se enamoraron en una cita doble. ¡Lo que lees! Sus parejas eran otras personas y ellos eran simples amigos. Ella iba con un chico y él con una chica, pero no pudieron evitar el flechazo.



Pero no son los únicos. Sin duda, la pareja de David Beckham y Victoria se conocieron de una manera muy peculiar. El futbolista cayó rendido ante los encantos de la cantante tras ver un videoclip de las Spice Girls. Le confesó a uno de sus compañeros del Manchester United que algún se casaría con ella y, ¡boom! Coincidieron en una fiesta y él le pidió su número de teléfono. Curioso, ¿verdad?

Otra pareja curiosa es la de Will Smith y Jada Pinkett, ya que se conocieron durante las audiciones de El Príncipe de Bel-Air. La mujer se presentó para interpretar el papel de la novia de Will, aunque finalmente fue rechazada. Eso sí, después se convirtió en su novia... ¡en la vida real!

Will Smith y su mujer Jada Pinkett / Bennett Raglin/BET (Getty Images)

Elsa Pataky y Chris Hemsworth comenzaron su historia de amor tras conocerse por su profesor de inglés, Beyoncé y Jay-Z durante la grabación de un disco, y John Legend y Chrissy Teigen en el set del videoclip de Stereo. Así de peculiares fueron los primeros encuentros de las parejas más conocidas mundialmente.

Nunca imaginarías cómo se conocieron estos famosos

Y tú, ¿tienes alguna anécdota que compartir? ¡Queremos conocerla!