Destripamos la canción de Podrick en ‘Juego de Tronos’ que, ¿contiene las claves del final?

El capítulo 8x02 de 'Juego de tronos' ha sido la metáfora perfecta de la tranquilidad antes de la tormenta.

(¡CUIDADO SPOILERS!)

La entrega se situó en una noche de Invernalia en la que se anunció que durante la mañana siguiente llegarían los caminantes blancos. Es decir, empezaría la guerra: la antesala de la muerte.

Por lo que cada uno de los protagonistas escogió cómo disfrutar de la que podría ser su última noche de vida. Y mientras muchos recordarán la escena de cama de Arya Stark, pocos han sido los que se han detenido a analizar la reunión de Tyrion, Jaime Lannister, Tormund, Ser Davos, Brienne de Tarth y Podrick Payne frente al fuego.

Nada, absolutamente nada de ese momento está ahí por casualidad.

Cuando la Mano de la Reina propone que alguien cante una canción, es el bueno de Podrick el que se arranca a cantar "La canción de Jenny". Un tema que George R.R.Martin ya ha repetido en otras ocasiones y que según HBO dice así:

“En los salones de reyes que ya no están, Jenny baila con sus fantasmas.

Los que había perdido y los que había encontrado, y los que más la habían amado.

De los que se habían ido mucho tiempo atrás no podía recordar sus nombres.

La hicieron girar sobre la piedra fría y húmeda, dejando su dolor y pena.

Y ella nunca quiso irse, nunca quiso irse”.

Una letra que podría parecer inocente, pero conociendo la serie de HBO sabemos que no hay nada gratuito en ninguna de sus escenas y mucho menos de sus guiones.

Por lo que el significado del poema va mucho más allá: dicen que esa Jenny hace referencia a Jenny de Piedrasviejas, una joven que se enamoró del príncipe Duncan Targaryen y este de ella, de forma que renunció al trono para casarse con una mujer pobre Hija del Bosque. Esta profetizó que el Principe Prometido nacería de la unión de Aerys y Rhaella Targaryen.

La canción suena justo cuando Jon desvela a Daenerys quién es en realidad y ella entiende que pertenece al mismo linaje merecedor del Trono de Hierro.

¿Se sacrificará un amante por el otro?

Por lo que el tema no solo habla de incestuosos amantes, como ocurre con Jon y Dany, sino que aventura una abdicación al trono para que el romance continúe, ¿estará dispuesta la Reina? ¿se sacrificará uno por amor al otro?

No es inocente que toda esa escena suceda frente al fuego. Como tampoco lo es que en los títulos de crédito Florence + The Machine repitan la canción (por si alguien no la había pillado a la primera).