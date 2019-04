Así suena ‘Hurts 2B Human’, la potente balada de P!nk que da nombre a su nuevo disco

El regreso oficial de P!nk se producirá este mismo viernes con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio: Hurts 2B Human. Hasta la fecha, la estrella del pop solo había compartido con el mundo Walk Me Home, primer sencillo de este disco, y Hustle, un tema que saca esa faceta gamberra que tanto nos gusta de la artista.

Sin embargo, la estrella del pop ha querido aprovechar el inminente lanzamiento de su nuevo EP para compartir el tercero de los trece temas que forman Hurts 2B Human. Se trata de la canción que da nombre al álbum, una poderosa balada que emociona y llega al corazoncito. Y es que ya se sabe que la cantante siempre se sale con este tipo de composiciones más emotivas.

Además, hay que destacar que en Hurts 2B Human, que cuenta con la estrecha colaboración de Khalid, P!nk canta sobre el alivio que produce el amor más puro:

Will you make it sound so pretty even when it's not?

Didn't choose but it's the only one we've got

And sometimes I get so tired

Of getting tired up my thoughts

You're the only one that often makes it stop