Tamara Ronchese, en ‘SKAM España’: “Me gusta dar visibilidad al tema de la bisexualidad”

Tamara Ronchese ha sido uno de los fichajes estrella de la segunda temporada de SKAM España.

Una actriz argentina de 19 años que se ha instalado en Madrid para seguir su carrera de filosofía mientras interpreta a la singular Joana que conquista a Cris en la serie de Movistar+ producida por Zeppelin.

Pero Ronchese no solo tiene talento para la interpretación sino que ha hecho sus pinitos en la música donde la conocen como Rizha y ya tiene dos álbumes de estudio en el mercado, mientras prepara un tercero.

Así está viviendo la experiencia SKAM:



Tamara Ronchese / Movistar+

Cómo te llegó la oportunidad de convertirte en Joana

Mi representante me habló del casting. Yo conocía la serie porque mi canción Go había salido en la primera temporada. Yo no la seguía pero todos mis amigos sí y varios de sus remakes.

Hice el casting y allí se enteraron de que era yo la cantante.

¿Qué tal está siendo la experiencia de rodar SKAM?

Genial. El equipo es increíble y los actores también. Es un súper buen sitio para iniciar mi primer gran proyecto interpretativo.

El ambiente es muy familiar, acogedor y buena onda. Se hace con mucho amor y cariño.

¿Con quién tienes más relación fuera del rodaje?

En realidad estamos todos juntos todo el tiempo. Los veo a todos casi siempre. Aunque suelo quedar más con Irene (Ferreiro), Álex (Reina), Ruth (Bosser) y Tomy (Aguilera).

¿Y la reacción de los fans cómo te está llegando?

Estoy contentísima porque tenía miedo del cambio de dos chicos a dos chicas protagonistas. Pero a la gente le está gustando mucho, nos dicen que se necesitaba. Sobre todo el dar visibilidad al tema de la bisexualidad... a mí también me gusta formar parte de algo así.

En redes no hay casi nada negativo. Siento amor por todos lados. Por ejemplo, ayer tuve un concierto y vinieron un montón de chicas que conocían mi música por SKAM y fue increíble hablar con ellas.

También te dedicas a la música, ¿qué diferencias hay entre ese mundo y el de la interpretación?

En la actuación estás haciendo un trabajo muy loco de empatía y de meterte en una persona con un mundo ya creado. No tienes tanta capacidad creativa como cuando haces música. El proyecto musical te construye por dentro: tipo de música, cómo vas a actuar, creas tú el entorno.

Pero los dos mundos me parecen increíbles.

Tienes ya dos álbumes en el mercado, ¿en qué estás trabajando ahora?

Estoy hablando con discográficas para ver qué sale antes pero ya tengo otro álbum y un single.

¿Vas ha componer algún tema pensando en SKAM?

Sí, he hecho por mi cuenta el tema para el primer momento en el que conoce Cris a Joana, para que pudieran identificar esa canción en ese mundo. Lo saqué el mismo día del capítulo y estábamos todas gritando como unas locas.