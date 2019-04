Laura Escanes sufre un mareo haciendo turismo por Madrid

Todavía hay quien dice que el embarazo es el momento de mayor felicidad para una mujer pero hay que reconocer que no deja de dar malos momentos y algún que otro susto. No sabemos si habrá tenido algo que ver con el incidente que ha sufrido Laura Escanes esta Semana Santa pero podría haber influido.

Estaba disfrutando de una agradable tarde familiar con Julio, el hijo de su marido y con él mismo, Risto Mejide cuando decidieron acercarse al Templo de Debod. Parece que allí sufrió un incidente que no ha querido dejar de relatar en sus redes sociales, sobre todo, para dar las gracias a la gente que la ayudó en ese momento.

“Hemos ido al tempo de Debod y entre que fuera hace frío y dentro del templo tienen la calefacción a tope… me ha dado un mareo que he tenido que salir y tumbarme”, empezaba contando en un storie.

Una vez fuera recibió la altruista ayuda de los que andaban por allí y ella no ha olvidado el gesto de empatía que tuvieron con ella: “Todo esto es para darle las gracias a Laura. Me ha dado una botella de agua y galletas al verme tumbada. No sé si leerá esto pero cosas así me devuelven la fe en el ser humano. Y gracias también a otra mujer que se ha acercado a preguntar y ofrecerme galletas para que estuviera mejor”.

Y para echarle un poco de sentido del humor al incidente ha asegurado que “lo que no me pasó en Egipto con más de 50 grados me tiene que pasar en el tiempo de Debod con la calefacción”. Claro que por aquel entonces no estaba embarazada.

Ahora la pequeña Roma está creciendo en su barriguita de la que no puede evitar presumir en redes. Además, ha tomado como costumbre contestar las preguntas de sus seguidores. Muchos tenían la curiosidad de saber si este primer hijo en común era buscado.

“Sí, teníamos muchas ganas”, respondió, “fue buscado y vino muy rápido! Me preguntáis que entonces por qué lo negaba tantas veces cuando lo publicaba la prensa o cuando decía que estaba embarazada. Básicamente porque no era verdad en ese momento, y porque a veces la presión que se puede llegar a sentir por las ganas que tienen desde fuera (prensa, comentarios, redes…) para que te quedes embarazada, lo hace más complicado todo”.