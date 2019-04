Taylor Swift apuesta por una paleta de colores que promete convertirse en tendencia esta primavera

Desde hace unos seguimos muy atentos y expectantes la cuenta atrás de Taylor Swift que nos hace pensar en nuevo material musical para este viernes o quizás, nueva colección de ropa y complementos. De momento no ha dado mucho detalle salvo la paleta de colores que ha elegido para alimentar sus redes sociales en esta espera.

Ha optado por los colores pastel en una gama muy a lo unicornio y, como sabemos que no da puntada sin hilo, sabemos que lo que está a punto de presentar va a llegar con esa estela onírica y casi mística.

Y como es detallista hasta el extremo, hemos podido comprobar que ha llevado esa misma gama de colores a su vestuario, lo que nos ha permitido verla en la Time 100 Gala con un vestido de J Mendel espectacular en acabado bicolor en rosa y amarillo.

/ Raymond Hall/GC Images

Un look romántico, de princesa y podríamos decir que de cuento de hadas para un vestido con palabra de honor y mangas abullonadas que no ha pasado desapercibido. Además de deslumbrar en la alfombra roja de esta gala que organiza cada año la revista Time para anunciar su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, ha tomado el escenario para dar un concierto.

/ Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME

Pero que conste que no fue la única princesa de la gala. Tuvo un duelo muy reñido con Emilia Clarke que también optó por un look en este sentido pero en unos tonos más encendidos y pasionales. Hubo encuentro entre ellas que transcurrió entre risas y confidencias. Aunque estamos seguros de que no le preguntó por el final de Juego de Tronos… ¿o sí?

Creí que nunca iba a necesitar una foto de Taylor Swift y Emilia Clarke juntas hasta ahora pic.twitter.com/MNRzc9xY81 — Pau for the throne🐺; got spoilers (@GameOfThrxones) 24 de abril de 2019

El caso es que no fue su único encuentro, también coincidió con Khalid con el que demostró tener buena sintonía. ¿Es probable una colaboración entre ellos? De momento les hemos visto cantar juntos en esta gala.

/ Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME

De momento, todo son especulaciones hasta que el viernes la cantante empiece a desvelar los detalles de su nuevo proyecto. Aunque ya hay medios que aseguran que lo que se avecina es música que incluye una gira que ya está negociando su equipo y que, en el primer trimestre del próximo año la llevaría por Sudamérica.

Antes podremos verla en una de las seis portadas de Time y podremos leer lo que ha escrito en la revista sobre ella Shawn Mendes que ha alabado su capacidad para hacer que “el trabajo de crear música para millones de personas parezca fácil. Todo proviene de ella: su creencia en la magia y el amor, y su capacidad de ser lo más honesta y cruda posible. Ella es la maestra en poner la cantidad perfecta de pensamiento en no pensar demasiado y es por eso que música conecta tan bien”.