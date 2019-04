Sofia Reyes, Rita Ora, Anitta, Sam Smith… Los nombres propios de la semana en la lista

La lista del Sábado de Gloria trajo mucha gloria a varios artistas, empezando por Panic! at the Disco, que después de seis álbumes han conseguido por primera vez acceder al número uno de la lista de éxitos más importante de España. Pero el combo de Brendon Urie no ha sido el único en salir bien parado en el chart de esta semana.

Resulta obligado destacar el avance de ese trío de divas formado por Sofía Reyes, Rita Ora y Anitta: R.I.P. salta seis posiciones y se convierte en la subida más fuerte (se queda en el #24). Un tema que rezuma girl power en unos días en que las chicas han tomado el mando en la industria de la música.

Otra mujer, Normani, es protagonista también, aunque a dúo con una de las grandes voces masculinas del pop británico: Sam Smith. El tema que han grabado a medias, Dancing with a stranger, se ha situado directamente en el #28, pasando a ser la entrada más importante de la semana. Hemos asistido además al debut en LOS40 de Mabel, la hija de Neneh Cherry (quien fue número 1 en nuestra lista en los años noventa), con su impecable Don't call me up. Mientras, el récord de permanencia sigue en manos de Beret: 32 semanas lleva ya con nosotros, y su Lo siento aún está en el #7.