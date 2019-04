Las historias más surrealistas de las elecciones

Por si aún quedara algún andayero despistado, que no lo creemos, os recuerdo que el domingo se celebran las Elecciones Generales. Estamos en plena cuenta atrás, en apenas tres días tenemos unan una cita con las urnas.

Pero ir a las urnas no solo es ir y echar nuestro voto, para los menos afortunados, aunque alguno habrá que le guste, le tocará trabajar ese día en las mesas electorales. Presidentes de mesa, vocales, suplentes… si eres, o has sido, uno de los elegidos seguro que el día dió para mucho.

Es un día especial, como el de la Lotería de Navidad, de esos que siempre surgen anécdotas y ocurren “sucesos paranormales” en los colegios electorales. Desde Anda Ya hemos querido dar algún consejo sobre cosas que no debéis hacer el 28 de abril.

Esto ha sido posible gracias a nuestros andayeros que ya son todos unos expertos en la materia y que no han tardado ni un segundo en mandarnos sus “historias paranormales” en días de elecciones.

¿A quién creéis que van a votar los yayos de España el próximo 28 de abril? 🇪🇸



¡Nuestro @djdanimoreno El Gallo ha bajado a la calle y tenemos las respuestas, atentos esta tarde a las redes!#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/OKwmR8SP8u — Anda ya! (@40Andaya) April 25, 2019

Mucha atención para los que sois suplentes como vocales o Presidentes, no os confiéis. Cuidado con venirse arriba antes de tiempo y pensar que solo tendréis que presentaros allí a primera hora de la mañana y luego podrás seguir tranquilamente con tu domingo, “me fui de fiesta el día de antes y no dormí en toda la noche, llegué empapada y me tocó pasar allí todo el día”

Nuestro segundo consejo es a la hora de votar, hay que mirar bien la papeleta. Recordamos que en el sobre se mete la de tu partido político favorito y el avioncito se hace con la de otro partido. Por muy fácil que parece las confianzas hacen que los despistados la líen, “¡Un candidato del PP echó en la urna el voto a otro partido e intentó sacarlo!”

Y por último y muy importante, en una urna hay que meter sobres con papeletas y nada más. No es el contenedor de lo orgánico, ni una despensa…“Mi madre ha sacado de todo, hasta chorizo”.

Dani Moreno ‘El Gallo’ ha decido salir a la calle para ver qué prefieren nuestros abuelos y comprobar también cómo de seguros están de su voto si les ofrecemos un dinerillo.

Si queréis enteraros de cómo acabaron estas historias y conocer a otros andayeros, ya estás tardando… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

