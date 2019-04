Men in Black International: Cartel final y nuevo tráiler

No queda nada para el 14 de junio, la fecha prevista para el estreno de Men in Black International. La cuarta película de la franquicia que popularizaran en su día Will Smith y Tommy Lee Jones vuelve con una nueva historia y nuevos rostros que poco tienen que ver con los anteriores.

Chris Hemsworth (Vengadores: Endgame) y Tessa Thompson (Creed) son los encargados de salvar al mundo en esta ocasión ante la amenaza de los alienígenas que nunca descansan.

Dirige la cinta F. Gary Gray (Fast & Furious 7) y completan el reparto la ya veterana en estas lides Emma Thompson como Agente O, Rebecca Ferguson (El muñeco de nieve) y Liam Nesson.

La nueva Men in Black promete ser una gamberrada muy gorda y esta es su sinopsis oficial:

Los Hombres de Negro siempre han protegido la Tierra de la escoria del universo. En esta nueva aventura, se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha: un topo en la organización de los MIB.