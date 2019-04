The Cranberries: “Dolores tenía problemas importantes, pero parecía que por fin los había podido controlar”

Hablamos con Noel Hogan, guitarrista y compositor de The Cranberries, acerca de la despedida de la banda irlandesa. Este viernes 26 de abril ve la luz In the end, el disco que pone punto y final a sus 30 años de historia.

'In the end', la ilusión de Dolores O'Riordan

Noel, ¿cómo te sientes un año después de la muerte de Dolores?

Todavía es muy reciente. Sé que ya ha pasado un año, pero para mí es como si sólo hubieran pasado unos meses. Es como si todavía estuviera esperando que me llamara o me mandara un email o algo así. Cuando pasas mucho tiempo con una persona lleva tiempo hacerse a la idea. Perder a alguien es algo complicado a lo que supongo que te tienes que acostumbrar.

¿Qué es lo que más echas de menos de ella?

Dolores era muy divertida, ¿sabes? Tenía un gran sentido del humor. Solíamos reírnos un montón, especialmente mientras trabajábamos. Algunas personas se ponen muy serias cuando trabajan, pero nosotros nos divertíamos mucho juntos. Éramos como cuatro chiquillos de una pequeña ciudad de Irlanda que escribíamos canciones y las tocábamos juntos. Y al final la banda creció y nos llegó el éxito masivo, pero cuando se suponía que las cosas debían ponerse más serias, ella siempre encontraba el lado divertido. Echo mucho de menos esto. Y también componer con ella. He estado escribiendo canciones el último año, pero es raro porque ya no estaba escribiendo para Dolores, sino que estaba componiendo para otras personas y esas canciones nunca serán escuchadas. Eso es lo que más voy a echar de menos.

Noel Hogan y Dolores O'Riordan en concierto en 2012 / David Wolff / Getty Images

Siempre has dicho que Dolores y tú escribíais buenas canciones cuando las cosas no iban demasiado bien.

Sí, y hay cierta ironía en ello. En el momento en que empezamos a trabajar en este álbum todas las malas cosas que había estado sufriendo parece que desaparecieron de repente. Dolores tenía problemas importantes pero parecía que por fin los había podido controlar. Las cosas iban bien y estaba muy emocionada con este año, con hacer el disco, salir de gira y todos los planes que teníamos previstos. Antes de que muriera, pensaba que por fin estaba todo bien, así que creo que esa es una de las cosas más duras de aceptar.

Este disco In the end, habla de superar el pasado y afrontar el presente.

Sí, muchas de las canciones del disco cuentan historias sobre cosas y momentos que pasaron años atrás, y de las que hemos estado hablando largo y tendido en primera persona. El resultado son muchas cosas que teníamos que contarnos. Creo honestamente que si Dolores no hubiera fallecido, hubiera escrito más canciones antes de empezar a grabar en el estudio. Era muy constante escribiendo canciones, y las de este disco las escribió entre junio y diciembre de 2017.

'In the end', el último disco de The Cranberries ve la luz este 26 de abril /

¿Como trabajasteis con Dolores en sus últimos meses de vida?

Dolores nos mandaba demos. Con ellas solía compartir alguna idea para que le pusiera la voz y entonces siempre me decía: se me ha ocurrido tal cosa, ¿qué te parece? Y yo le decía si me gustaba o no... A veces me mandaba una letra o un estribillo, a veces una canción terminada. En un periodo de seis meses es difícil hacer un disco entero, así que tengo muchas piezas sueltas en mi disco duro de cuando murió. Es algo que hacíamos habitualmente cuando estábamos grabando.

¿Qué sentiste cuando encontraste más canciones después de su muerte?

Mientras escribíamos nos mandábamos lo que creábamos una y otra vez, así que ya tenía muchas de esas canciones en mi disco duro. Pero había otras partes de canciones que no me había mandado y que su pareja me trajo una vez que falleció para que no se perdieran. De algunos temas, como por ejemplo, All over now, tenía los coros y poco más, y hasta que no vino su pareja no me di cuenta de que había terminado la demo completa. Sé que hay algunas teorías por ahí sobre la existencia de más canciones pero no sé nada de momento.

¿Y cómo afrontas el futuro sin Dolores a la hora de componer?

Ya he empezado a interesarme por hacer colaboraciones con otros artistas. El trabajo con The Cranberries de los últimos 12 meses, desde hacer el álbum hasta prepararnos para este momento, ha terminado. Así que voy a probar suerte con otras personas. Creo que lo mejor es avanzar y colaborar con otra gente. Porque The Cranberries no va a continuar y no quiero empezar otra banda ni unirme a otro grupo. No me interesa en este momento, así que voy a probar a escribir otras cosas.

Creo que está bien saber en qué momento debes abandonar una fiesta

Este mes de abril entonces, ¿final definitivo de The Cranberries con este disco?

Sí, así es. Aquí termina todo.

¿En ningún momento os habéis planteado continuar con otra vocalista, como han hecho otras bandas?

Dolores era una parte demasiado importante de este grupo. No puede ser reemplazada por nadie, así que no estamos interesados en hacer nada parecido. Estamos felices de dejar las cosas así y que el legado de la banda viva para siempre. Me preocuparía que al hacerlo de la otra manera se destruyera todo lo que hemos construido. Creo que está bien saber en qué momento debes abandonar una fiesta.

¿Cuáles son los mejores momentos para ti de estos 30 años de carrera?

Creo que me quedo con los inicios, con los días en los que éramos cuatro jóvenes que intentaban que su música llegara a todo el mundo tocando en pequeños clubs, haciendo de teloneros de otras bandas. Al principio era una diversión un poco dañina, porque es una vida dura, pero cuando miras atrás, es que fue la primera vez que hicimos un montón de cosas: la primera vez que salimos de gira, la primera vez que grabamos un disco, la primera canción que sonó en una radio... Todas esas cosas te hacen sentir que estás trabajando duro para conseguirlas. Es algo tuyo. No ha habido ayudas externas. Estaba la banda y un par de amigos que venían a los shows. A medida que crece se complica con managers, abogados, compañías de discos y se convierte en un negocio. También está bien, pero para mí los recuerdos de esos primeros días es de con lo que me quedo de toda esta carrera antes de conquistar el éxito.

Dolores O'Riordan en 1993 / Donna Santisi / Getty Images

¿Cuál fue tu primera impresión de Dolores cuando todavía no la conocías y se presentó a la audición?

Me pareció una chiquilla muy tímida, callada y vergonzosa. En la audición estaba muy nerviosa. Estábamos los tres y un puñado de nuestros amigos y se sentía muy intimidada. Pero cuando empezó a cantar nos sorprendió a todos. No me podía creer que teniendo una voz así estuviera buscando una banda, así que pensamos que tenía que estar con nosotros y enseguida encontramos la química que buscábamos.

The Cranberries en una de sus visitas a LOS40 / Carlos Alvarez / Getty Images

Antes de despedirnos, ¿con qué te quedas de vuestras visitas a España?

Siempre que hemos ido a España ha sido alucinante. Cuando cantas en inglés te das cuenta y te sorprendes de cómo viaja tu música y cómo se convierte en un éxito fuera de tu país. Cuando viajas a países como España te quedas alucinado por la reacción de la gente, porque es muy pasional. Siempre estábamos deseando volver porque te garantizaba grandes conciertos y muchas emociones. Recuerdo una vez antes de tocar que incluso estuvimos más de una hora parados dentro de un autobús porque había una marea de gente tan grande esperando nuestro concierto, que no podíamos ni entrar…