Selena Gomez habla de su salud mental y da pistas sobre su nuevo álbum en su primera entrevista del año

Selena Gómez ha vuelto. El pasado 23 de abril ofreció su primera entrevista del año en el podcast Dream It Real de Coach, la marca de bolsos, zapatos y accesorios. Como era de esperar, esta conversación iba a dar de qué hablar, y así ha sido.

Tras colaborar con Benny Blanco, Tainy y J Balvin en I Can't Get Enough, la joven artista se prepara para el lanzamiento de su próximo álbum. SG9 está más cerca que nunca, y Gomez ha asegurado en esta entrevista que será un proyecto de lo más personal, por lo que deducimos que no contará con ninguna colaboración. "Cada canción es una historia que he vivido, y nadie la contará mejor que yo misma", explica nuestra protagonista.

Selena Gomez habla de su salud mental y da pistas de su nuevo álbum en su primera entrevista del año

Pero este no es el único mensaje que Gomez ha compartido. La salud mental es muy importante, y ella asegura haber sufrido algunos episodios de ansiedad que la llevaron a su ingreso en un centro psiquiátrico. "Hubo un momento de mi vida que no me preocupaba por nada. Estaba expuesta a toda esta fama y cuando me veía en imágenes y estas cosas lo que hacía era sacarme defectos", explica. "Pero cuando pasé por unos momentos difíciles, empecé a pensar que yo valía la pena y a preguntarme si me gustaba a mí misma. Eso es muy importante para mí. No quiero ser alguien forzado", añade.

En relación a este tema, nuestra protagonista confiesa haber pasado por una etapa de "querer ser la chica perfecta" durante su aparición en Disney Channel, aunque añade que también le ha dado muchos triunfos.

Pero las redes sociales también han jugado un papel importante en la vida de la artista, aunque no de la manera más positiva. "Me gusta tener una plataforma a través de la cual poder comunicarme con gente, pero creo que no es saludable pasar mucho tiempo en ella", declara. "Yo me deprimía algunas veces cuando veía a gente perfecta. [...] Pero no todo lo que hay [en Internet] es real".



"Nos preocupamos por no querer ir a trabajar o a la Universidad cuando hay gente que se muere por tener una Educación", manifestó. No somos conscientes de lo que tenemos, hasta que lo perdemos. Selena ha vuelto a demostrar que es una de esas artistas con los pies sobre la Tierra y, consciente de los problemas que rodean a nuestra sociedad, no duda en manifestar su posición frente a ellos, para asi concienciar a todo el que escuche su voz.

Hemos de recordar que Selena Gomez pasó por una etapa difícil. Se sometió a un trasplante de riñón en 2017 y, en septiembre de 2018, decidió darse un descanso de las redes sociales tras su ingreso en el centro psiquiátrico.

Pero la artista ya está de regreso, y no nos extraña tras el éxito que consiguió su tema junto a Cardi B, Ozuna y DJ Snake. Taki Taki batió todos los récords y se ha convertido en todo un himno latino alrededor del planeta.

Ahora, más recuperada que nunca, Selena ya se prepara para su nuevo álbum cuya grabación parece ir sobre ruedas. "Estoy en el estudio y las cosas van muy bien", explicó en un directo de Instagram durante el pasado mes de marzo.

Y tú, ¿estás preparado/a para lo que viene?