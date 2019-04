Vengadores: Endgame, La pequeña Suiza y Buñuel, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana es inevitable recomendar la esperadísima Vengadores: Endgame.

Pero si no eres seguidor de Marvel, también puedes decantarte en taquilla por el western Sin piedad, el drama romántico Gloria Bell, el biopic La importancia de llamarse Oscar Wilde o las españolas La pequeña Suiza y Buñuel en el laberinto de las tortugas.

Comedia que nos presenta un imaginario lugar del centro del País Vasco, que tras un extraño hallazgo en el santuario del pueblo, pide ser anexionado nada más y nada menos que con uno de los países más ricos del mundo: Suiza.

Dirigida por Kepa Sojo (El síndrome de Svensson) y protagonizada por Maggie Civantos (Antes de la quema) y Jon Plazaola (Villaviciosa de al lado).

Salvador Simó Busom (Max Adventures) es el director de esta cinta de animación ambientada en los años 30, en la que se desarrollan las andaduras de dos de los máximos representantes del movimiento surrealista: Salvador Dalí y Luis Buñuel.

Western biográfico que narra la historia del encuentro entre Billy el Niño y el sherriff Pat Garret, todo ello presenciado por un joven que no llega a dar crédito del momento que le ha tocado vivir.

Ethan Hawke (Los siete magníficos) y Dane DeHaan (La cura del bienestar) protagonizan este film dirigido por Vincent D'Onofrio (Don't Go in the Woods, Five Minutes, Mr. Welles).

Drama romántico que surge cuando una divorciada se pasa las noches bailando en las discotecas de Los Ángeles, y allí conoce a un hombre que le cambiará por completo la vida.

Julianne Moore (Kingsman: El círculo de oro) y John Turturro (The Night Of) lideran el reparto bajo la dirección de Sebastián Lelio (Una mujer fantástica, Disobedience).

Dramedia centrada en los últimos tres años del poeta y escritor Oscar Wilde, cuando decide atravesar Europa con dos ideas contrapuestas en la mente: ir a ver a su mujer o a su amante.

El novel Rupert Everett escribe, dirige y protagoniza este biopic de la vida del gran Oscar Wilde, en el que también podremos ver las interpretaciones de Colin Firth (El regreso de Mary Poppins) y Emily Watson (Kingsman: El círculo de oro).

Nuestra recomendación de la semana:

Secuela de Avengers: Infinity War, capítulo en el que Thanos pudo reducir el universo a la mitad, dejando cenizas a su paso. Los Vengadores que aún siguen en pie tratarán de pararle los pies y salvar lo que puedan, sin importar cuales sean las consecuencias.

Nuevo capítulo de la saga (y homenaje a todos sus fans, según nuestro experto cinéfilo) dirigido por los hermanos Russo (Capitán América: Civil War, Capitán América: El soldado de invierno) y con los protagonistas ya habituales Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Capitán América: El primer vengador), Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok) y Scarlett Johansson (Ghost in the Shell)