Taylor Swift ft Brendon Urie - Me! [2019]

Llevaba varios días dejando pistas en sus redes sociales que han llevado a sus fans a todo tipo de especulaciones. Que si lanzaba colección de complementos, que si iba a confirmar una relación con Karlie Kloss, que si sacaba nuevo single… finalmente esta tercera opción ha sido la correcta. Taylor Swfit ha presentado ME!, un nuevo tema junto al cantante de Panic At The Disco!, Brendon Urie.

Y lo cierto es que hacen una pareja de esas que hipnotizan, sobre todo cuando vestidos a juego se marcan pequeñas coreografías que nos hacen soñar. Porque de eso va el vídeo. Es una fantasía llena de color y felicidad. Todo muy happy.

Arranca con la serpiente que fue icono de su anterior trabajo, Reputation. Pero ahora se transforma para dar paso a las mariposas. Taylor regresa en modo happy y la estética, como en otras ocasiones, acompaña a su declaración de intenciones.

Antes de cantante, Taylor nos muestra su faceta de actriz en una intro que nos desvela el problema que tiene con Brendan con un diálogo en francés. Luego llega la resolución en una especie de musical cinematográfico resumido en poco más de tres minutos con guiños a clásicos como Mary Poppins o Cantando bajo la lluvia.

Ha decidido hacer la presentación en Nashville, la ciudad de sus orígenes. Allí ha presentado el mural de una mariposa firmado por Kelsey Montagne en un evento que ha reunido a muchísima gente pese a que no estaba anunciado.

También ha hablado de la canción en el Draft de la NFL. Allí anunció el lanzamiento y aseguró que se trata de “una canción sobre aceptar tu individualidad y realmente celebrarla y poseerla. Creo que con una canción pop tenemos la capacidad de atascar una melodía en la cabeza de la gente y solo quiero que sea una canción que los haga sentir mejor con ellos mismos, no peor”.

Si hace poco hablaba de que sus gatos son su influencia nº1, podemos constatarlo en este vídeo en el que también tienen su momento de gloria.

El tema está escrito por la propia Swift junto a Brendan Urie y Joel Little. Este último también se ha encargado de la producción y recordamos que fue el responsable del primer disco de Lorde o de Khalid. El vídeo está codirigido por ella misma y Dan Meyers que también hizo el No tears left to cry de Ariana Grande.