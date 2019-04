Beret - Me llama [2019]

Beret estrena Me llama, su nuevo single y vuelve a demostrarnos que la poesía es lo suyo. A pesar de no poseer la mejor de las voces consigue transmitir tanta emoción que sus baladas se convierten en himnos de los días más tristes. Sin embargo, en Me llama experimenta musicalmente e introduce una melodía más animada si la comparamos con su éxito Lo siento. Me llama nos recuerda al Beret que se paseaba por Madrid en Esencial.

Con tan solo 23 años, el sevillano se ha convertido en un fenómeno. Tiene un estilo y una voz tan características que aunque experimente musicalmente siempre suena a él. Beret lo ha probado todo: desde el freestyle al reggae pasando por baladas más intensas como Ojalá con solo un piano de acompañamiento.

En menos de 24 horas Me llama se alza con el número 1 de las tendencias en España de YouTube. Con un videoclip muy sencillo, que dista de las superproducciones a las que los artistas nos tienen acostumbrados, acumula más de 770.000 reproducciones y seguramente no tarde en llegar al millón.

Me llama es una balada que nos habla de una relación complicada, que parece que nunca termina de llegar a su fin, de esas de "ni contigo, ni sin ti". Beret nos regala versos como: "Y cómo voy a darte mi mundo entero, si ya no estoy entero para darte el mundo. Y cómo cambiaremos con el tiempo, si tú me cambiabas en un segundo".

Ayer, Beret cantaba por primera vez en directo Me llama en LOS40 Stage. Adelantaba lo que en unas horas ya podríamos escuchar en todas las plataformas y lo interpretaba sin ningún acompañamiento musical, valiéndose de su propia voz. Aquí puedes ver el momento.

El sevillano está viviendo el mejor momento de su carrera musical. Y eso que durante años odiaba subirse a un escenario por culpa del miedo escénico que le generaba ansiedad. Hace cinco años le diagnosticaron este trastorno y le puso remedio. Ahora, tiene más capacidad para ponerse delante de todos los que están deseando escucharle y lo demuestra en cada uno de sus conciertos.

Me llama es poesía, una canción repleta de versos para dedicar, un regalo más para nuestros oídos y para los corazones más románticos. Ojalá Beret siga llenando de sentimientos el panorama musical de nuestro país durante muchos años más.