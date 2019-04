Los seguidores de BTS están de enhorabuena, y no porque su grupo favorito haya batido todos los récords con el tema de Boy With Luv (ft. Halsey) y con la publicación de su álbum Map Of The Soul: Persona. Los surcoreanos acaban de lanzar por sorpresa el videoclip de una nueva versión de esta canción bajo el título ARMY With Luv, dedicándoselo así a sus seguidores.

Y es que son los ARMY, sus fans, los que no han tardado en compartirlo en las redes sociales con mensajes de cariño y apoyo.

Esta nueva versión del tema presenta algunos cambios notables. Aunque a primera vista parece que se trata del mismo, el equipo de los surcoreanos han optado por incluir más escenas en las que sus integrantes aparecen en primer plano, aportando así un toque más personal y natural. De hecho, en algunas ocasiones aparecen bailando muy random y sin ninguna coreografía.

Otro cambio que se percibe es el de la gran cantidad de veces que podemos ver a Halsey en pantalla, a diferencia del original, que aparece en un menor número de ocasiones. En estas escenas, tanto BTS como la joven artista lo dan todo al ritmo de la canción. ¡No cabe duda de que se traen muy buen rollo!

BTS - Boy With Luv (ARMY With Luv) [2019]

No es la primera vez que BTS rinde homenaje a sus seguidores. Sin ir más lejos, el pasado 24 de abril, los artistas les regalaron unas bonitas palabras durante los premios The Fact Music Awards. "Los ARMY sois un rayo de luz. Nos esforzaremos para que también podamos ser luz para vosotros", declaraba Jin sobre el escenario. Incluso aseguran haberse inspirado en sus seguidores para la composición de Map Of The Soul: Persona. ¡Qué bonito!

El videoclip original de Boy With Luv vio la luz el pasado 12 de abril y ya ha superado el record de los 200 millones de reproducciones.

Con unas coreografías de infarto, una letra muy pegadiza y un videoclip de lo más colorido, BTS vuelven a demostrar ser uno de los artistas más nobles. ¡Sus seguidores deben sentirse muy orgullosos!