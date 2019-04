Así se vivieron los premios 'The Fact Music Awards', con BTS como protagonistas

Los premios The Fact Music Awards llegaron el pasado 24 de abril como la primera gala organizada por la empresa FANNSTAR. El evento tuvo lugar en el Namdong Gymnasium de Incheon, en Corea del Sur, y podemos asegurar que los rostros del K-Pop que pasaron por el escenario y los que triunfaron durante la noche, no te dejarán indiferentes.

Como era de esperar, el grupo surcoreano de éxito BTS arrasó en sus nominaciones galardonadas. Tres estatuillas viajaron de vuelta con Jin, V, Jimin, J-Hope, Suga, Jungkook y RM: la de Daesang (el premio más importante), la del Mejor Álbum, la de la Popularidad Idol y la del Artista del Año. ¡Wow!

Pero estos no fueron los únicos afortunados de la noche. A continuación, podrás conocer quiénes fueron el resto de ganadores:

GANADORES DE LOS 'THE FACT MUSIC AWARDS' 2019 Daesang: BTS

BTS Mejor Álbum: Love Yourself: Answer de BTS

Love Yourself: Answer de BTS Mejor Canción: Love Scenario de iKON

Love Scenario de iKON Artista del Año: TWICE, NU'EST, MONSTA X, MAMAMOO, BTS, Chungha, GFRIEND, MOMOLAND, Red Velvet, iKON

TWICE, NU'EST, MONSTA X, MAMAMOO, BTS, Chungha, GFRIEND, MOMOLAND, Red Velvet, iKON Premio a la Siguiente Promesa: The Boyz, Stray Kinds, (G)I-DLE

The Boyz, Stray Kinds, (G)I-DLE Premio de Popularidad Idol: BTS

BTS Premio por Elección Fan N Star (Artista): Super Junior

Super Junior Premio por Votos Fan N Star (Artista): Super Junior

Super Junior Premio por Elección Fan N Star (Individual): Kang Daniel

Kang Daniel Premio por Votos Fan N Star (Individual): Kang Daniel

Kang Daniel Premio al Salón de la Fama Fan N Star (Artista): Super Junior, Eunhyuk, NU'EST

Super Junior, Eunhyuk, NU'EST Premio al Salón de la Fama Fan N Star (Individual): Kang Daniel, Aron y JR (NU'EST) y Kim Jaejoong de JYJ

Kang Daniel, Aron y JR (NU'EST) y Kim Jaejoong de JYJ Premio a la Mejor Actuación: MONSTA X, MAMAMOO

MONSTA X, MAMAMOO Premio al Icono Mundial: TWICE, Red Velvet

TWICE, Red Velvet Premio a la Próxima Estrella: A.C.E.

Como habrás podido comprobar, MONSTA X, MAMAMOO, TWICE y NU'EST también fueron algunos de los más premiados de la noche, convirtiéndose así en unos referentes de la música K-Pop.

Un emotivo discurso

Y es que no nos extraña que la banda surcoreana volviese a sorprendernos con unas bonitas palabras al recoger alguno de sus premios. Tal y como informa Soompi, cuando se subieron al escenario para recoger su Daesang, RM se encargó de derretir a sus seguidores. "Cada vez que me levanto por la mañana, pienso en cómo es posible que no hubiéramos podido estar aquí juntos, y tampoco hubiese salido nuestro álbum Map Of The Soul: Persona. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirle a mis compañeros que estoy muy agradecido", declaró.

Jin, Jimin, V, Suga, Jungkook y J-Hope asintieron con una gran sonrisa en sus rostros. "Para nosotros, los ARMY sois un rayo de luz. Nos esforzaremos para que también podamos ser luz para vosotros. Gracias", añadió Jin. ¡Qué bonito!

Pero los intérpretes de Boy With Luv no iban a marcharse sin ofrecer su música en directo. De hecho, aprovecharon sus minutos sobre el escenario para deleitarnos con un Encore de IDOL.

Así fueron los premios 'The Fact Music Awards', con BTS como protagonistas

Actuaciones de infarto

Algunos de los artistas que este miércoles asistieron a The Fact Music Awards tuvieron algunos minutos de gloria sobre el escenario, ya que se subieron para sorprendernos con sus mejores actuaciones.

Estos fueron los casos de las chicas de Red Velvet, que nos sorprendieron con su fuerza en RBB (Really Bad Boy) You Better Know, así como también lo hicieron TWICE con sus hits Yes or Yes y Dance the Night Away.

Así fueron los premios 'The Fact Music Awards', con BTS como protagonistas

Los míticos Gonghae y Eunhyuk de Super Junior aportaron su toque de nostalgia durante la interpretación de sus temas Danger y Watch Out. ¡Pura energía!

Así fueron los premios 'The Fact Music Awards', con BTS como protagonistas

Y tú, ¿cuáles fueron tus claros favoritos de la noche?