Amaia Salamanca: “En IG empecé a ver ontas, ontas, ontas y dije ‘me siento gilipollas’”

Sí, todavía seguimos escuchando las historias de ‘ontas’, esa palabra que debe de ser una de las que más veces hemos escuchado en los últimos días. Todo empezó en Semana Santa cuando multitud de famosos empezaron a recibirla en sus redes sociales. La mayoría no sabían de qué iba al tema.

Al final, pudimos averiguar que se trataba de una proposición sexual que, en caso de aceptar, había que contestar con ‘te pago un uber’. Una de las que ha contado cómo vivió este viral ha sido Amaia Salamanca que se pasó por YU.

“Tuve que buscar lo que era ontas. De repente, en IG, empecé a ver ontas, ontas, ontas…y dije ‘me siento gilipollas’ y me puso a buscarlo”. Pero claro, no es la única a la que le ha ocurrido, ya pudimos comprobar cómo a otros como Alejandro Sanz o Aitana les pasó lo mismo.

Pero, de todas formas, Amaia no se pasó por YU para hablar de eso sino para presentar, junto a Blanca Suárez, A pesar de todo. Una peli en la que comparten protagonismo con Macarena García y Belén Cuesta que estrenará Netflix el próximo 3 de mayo.

La historia se centra en cuatro hermanas que se reúnen tras el fallecimiento de su madre que les deja grabado un vídeo en el que les confiesa que el que creían que era su padre, en realidad no lo es, y les reta a participar en una gymkana para que cada una descubra quién es su verdadero padre biológico, porque no es el mismo.

Amaia da vida a Sofía, “una mujer que es como muy libre, muy liberal, con miedo al compromiso, es artista y no le importa lo que piensen los demás. Me ha divertido mucho hacerlo”, aseguraba.

Cada uno de los personajes tiene un perfil muy distinto, de hecho, si lo lleváramos a terreno político para intentar definirlas, ellas lo tienen claro. “El mío sería así un poco rollo Ciudadanos”, admitía Blanca, “el de Belén sería más del PP o, incluso, de las corrientes del miedo”, corroboraban ambas.

Pero ya sabemos que a YU no se va solo a ‘hablar de su libro’ (en este caso película). Dani Mateo encontró un punto en común entre ellas: ninguna ha terminado la carrera universitaria que comenzó porque empezaron a recibir papeles que les requerían toda su dedicación. En el caso de Blanca dejó pendiente comunicación audiovisual y en el de Amaia, ADE y derecho.

“A mí me pilló cuando estaba en momento prácticas. Intenté hablar con ellos y explicárselo, en la Rey Juan Carlos. Estaba empezando El Internado. Me dijeron ‘allí aprenderás muchísimo’… No, me dijeron que tenía que ir a las prácticas pero no podía”, relataba Blanca. “Los rodajes son muchas horas”, añadía Amaia.

No se libraron de uno de los juegos más creativos del programa, el de tener que averiguar el argumento de una peli por su título. Dale al play para valorar su grado de imaginación.