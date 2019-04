Miki recibe el apoyo de Amaia a través de WhatsApp

Solo quedan veinte días para que veamos a Miki encima del escenario de Eurovisión. El cantante catalán defenderá con todo su buen rollo La Venda el próximo 18 de mayo en Tel Aviv, en la final del certamen. Mientras tanto, el artista se encuentra ensayando su candidatura para conseguir la mejor posición.

Sabemos que Alfred García, quien representó a España el año pasado con Tu Canción, ha apoyado en todo momento a Miki. Pero, ¿y Amaia? La de Pamplona, que se ha desvirtuado completamente del Festival y ni si quiera apareció para dar el relevo a Miki en la final de la selección de la canción, reveló hace unas semanas que el tema La Venda “no era su rollo”, pero que le deseaba toda la suerte del mundo a Miki.

El joven, lejos de enfadarse, aseguró a los medios que Amaia solo dio su opinión al respecto. Ahora, sabemos que Miki ha estado en contacto con Amaia. Incluso ésta le ha dado algunos consejos a través de WhatsApp.

“Me da rabia que la gente piense que no. Me apoya muchísimo. Hablamos por WhatsApp. Me va preguntando cómo va todo. Súper bien”, ha asegurado el ex triunfito ante las cámaras de EuropaPress.

Vamos, que en realidad Amaia está bastante pendiente de Miki. Eso sí, la artista no lo hace delante de las cámaras, si no que prefiere ayudar al chico en la privacidad. Ay, Amaia, cómo te gusta el misterio.

Ver esta publicación en Instagram De TarRussia con amor Una publicación compartida de MIKI (@miki.ot2018) el 25 Abr, 2019 a las 6:00 PDT

Además, Miki ha hablado sobre cómo está viviendo estos días previos al festival: “Son unos días muy intensos estos últimos porque estamos currando muchísimo, pero de momento los nervios bien”.

“Yo me quedé alucinando porque en Rusia cantaban el ‘lo que ereh’ conmigo, o sea, yo pensaba ‘no puede ser’, no puede ser que estéis cantando una parte de la canción en castellano”, ha dicho el representante sobre su actuación en la pre-party de Moscú. Quién sabe, quizá Europa termine tan enganchada a La Venda como nosotros.