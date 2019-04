Tras Taylor Swift, Brendon Urie ya piensa en una nueva colaboración con otra gran cantante

Seguro que pocas veces habías escuchado tanto el nombre de Brendon Urie como este fin de semana tras el estreno de Me! el nuevo single de Taylor Swift en el que colabora el líder de Panic At The Disco! (grupo del que, ahora, él es el único integrante). Pero que conste que no es más que el principio porque parece que su vida profesional es igual de rosa que el vídeo que ha grabado con Swift.

Este 1 de mayo se van a entregar los Billboard Music Awards y ambos protagonizarán una actuación que promete ser de las más espectaculares visto el vídeo que han grabado juntos. Además, él opta a cuatro de los galardones que ese entregarán en esa ceremonia, entre ellos el de mejor álbum de rock y mejor canción por High Hopes, que es nº1 en nuestra lista por segunda semana consecutiva.

Y mientras triunfa con su propio tema y su colaboración con Taylor Swift, ya está pensando en lo siguiente. Durante un juego de preguntas y respuestas le preguntaron con qué artista le gustaría colaborar y se mojó para dar un nombre: Kacey Musgraves.

/ Rich Fury/Getty Images for Coachella

Lo que nos da una idea de la orientación country que está tomando el cantante. No es que Taylor siga anclada en ese estilo pero forma parte de sus raíces y no se olvidan. Y Musgraves es una de las cantantes country más reconocidas del momento que tiene también ese acercamiento al pop que le dio tanta popularidad a su predecesora.

“El primer nombre que viene a la mente es Kacey Musgraves”, contestaba a la pregunta de sus colaboraciones soñadas, “soy un gran fan de Kacey Musgraves”.

Ha recordado que coincidieron hace uno o dos años en una fiesta de Clive Davis y que les sentaron en la misma mesa en la que también estaba la mujer del cantante, Sarah Orzechowski y la también artista country, Maren Morris.

Parece que disfrutaron de aquel momento y sentaron las bases de una admiración que el tiempo dirá si se transformará en una colaboración. “Soy un gran admirador de su voz y su estilo de composición. Creo que sería muy divertido hacerlo”, aseguraba Urie.

La verdad es que Musgraves es una de las últimas revelaciones que nos ha dejado el country a la que, además, pudimos ver en Coachella. Por cierto que ella, que también ha hablado de colaboraciones soñadas, aseguró que le gustaría hacer una con Billie Eilish.