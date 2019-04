Amaia se suma a otro festival: el Peñíscola From Stage

Este verano quien no vaya a un festival es porque no quiere. Al enorme abanico de posibilidades musicales que tenemos, se suma una más: el Peñiscola From Stage, una nueva tanda de conciertos que tendrá lugar en Castellón entre los días 15 y 25 de agosto.

¿Y quién va a estar? Pues nada más y nada menos que Amaia. La de Pamplona, que estrena single este viernes 3 de mayo, ha confirmado su presencia en el festival. Vamos, que Amaia se va a aparecer en varios festivales este verano.

La de Pamplona empezará su gira festivalera en el Warm Up de Murcia el próximo 3 de mayo (justo a tiempo para estrenar su tema El Relámpago). El fin de semana siguiente, el 10 de mayo, la ganadora de OT 2017 estará en el Mallorca Live Festival.

En junio, Amaia estará en el Festival de les Arts, los días 7 y 8, y en el Conexión Valladolid los días 21 y 22. El 11 de agosto, la joven de 20 años cantará en el Festival de Porta Ferrada. Lo dicho: no hay festival que se le resista a Amaia.

¿Y qué otros artistas actuarán en el Peñíscola From Stage?

El festival apostará por una gran variedad de géneros musicales. Por eso acogerá a artistas flamencos como Diego El Cigala o Sara Baras. Pero el Peñíscola From Stage también apostará por algunos de los grupos poperos de los ochenta como Revólver o Los Secretos. ¡Menuda variedad!

La promotora responsable de la organización del festival es BeMusic. ¿Y cuál es su propósito? Nada más y nada menos que posicionares “en el circuito nacional de festivales de verano, en este tipo de formatos muy consolidados en algunas grandes poblaciones turísticas”. ¿Y qué hay más turístico que Peñíscola?

Eso sí, todavía no se han puesto las entradas a la venta en el sitio oficial. Tendremos que estar atentos.

Sin lugar a dudas, Peñísocola From Stage es una propuesta interesante para todos aquellos que amen todo tipo de música. ¿Marcarás esta fecha en el calendario?