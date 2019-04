Justin Bieber, Ed Sheeran y la foto que podría confirmar su colaboración

Si hace unos días os decíamos que Justin Bieber podría formar parte del próximo disco de Ed Sheeran, hoy os lo confirmamos. Dos de los artistas internacionales más exitosos de la década están colaborando juntos. De hecho, tenemos las fotos que lo demuestran.

Los artistas han sido fotografiados en el mismo croma verde. Eso sí, de momento separados. Aunque ellos no han subido las fotos, han sido las personas de su alrededor quienes han querido compartir el momento. Por una parte, el mánager y amigo de Sheeran, ha compartido la foto del pelirrojo. Junto al texto “algo está pasando”, vemos al intérprete de Shape Of You luciendo una camisa hawaiana roja.

Igual perfil, pero con una camiseta de colores, vemos a Justin Bieber en el mismo croma en la foto que ha subido Hailey Baldwin, la pareja del cantante. La modelo ha acompañado la foto junto a un bonito texto: “Eres un hombre increíble, me hacer ser mejor persona y más feliz. Estoy orgullosa de quien eres y en quien te estás convirtiendo. Te quiero cada día más”.

La misma imagen la ha subido el mánager del ídolo pop, Scooter Braun. Por ese motivo tenemos argumentos para creer que se trata de la sesión fotográfica del futuro trabajo de Sheeran y Bieber. ¿No?

Teniendo en cuenta que Sheeran compuso uno de los temas más exitosos de Bieber, Love Yourself, no nos extraña que haya tan buen rollo entre ambos y hayan decidido hacer una colaboración.

Eso sí, no sabemos en qué momento podrá salir este dueto, teniendo en cuenta que el próximo álbum de Sheeran no tiene previsto salir a la luz hasta el próximo 2020.

Habrá que esperar para conocer la fecha de salida de esta colaboración y salir de dudas. ¿Se tratará de una nueva canción, de la grabación de un antiguo single o de otra cosa totalmente distinta? Lo único que nos queda totalmente claro es que algo tienen entre manos.