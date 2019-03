Justin Bieber podría formar parte del próximo disco de Ed Sheeran

Medios internacionales están haciendo eco de una noticia muy especial: el próximo disco de Ed Sheeran podría incluir un dueto del cantante con Justin Bieber. A pesar de que el álbum no tiene previsto ver la luz hasta el próximo 2020, promete dar más de una sorpresa como esta.

Lo cierto es que una colaboración entre estos dos artistas no resultaría del todo inesperada. No olvidemos que Love Yourself, uno de los últimos éxitos del canadiense, fue compuesto por el pelirrojo. Y es que Sheeran es todo un experto en crear canciones para terceros, siendo responsable de algunos de los temas más aclamados de artistas como Tylor Swift, Hilary Duff u Olly Murs

Las novedades no terminan ahí. Según medios como The Sun, el disco también contará con la participación de Beyoncé y el italiano Andrea Bocelli. Además, el cantante y compositor habría incluido a algunos artistas más desconocidos del género hip-hop. Todo apunta a que en su próximo álbum las colaboraciones tendrán un gran protagonismo.

A pesar de que tendremos que esperar para escuchar la grabación completa, es muy seguro que dentro de poco comience a lanzar algunos singles de adelanto.

Pero ¿y si hubiese dos discos a la vista?

Por otro lado, en algunas de sus últimas entrevistas Ed Sheeran aseguraba que, antes de publicar el que sería su cuarto trabajo de estudio, quería llevar a cabo un proyecto un tanto particular. Según sus propias palabras, le gustaría hacer algo "diferente de lo que hago normalmente, algo para cambiar de aires".

Además, el cantante expresaba sus deseos de tomarse un año de descanso una vez terminada su gira millonaria el próximo mes de septiembre para dedicarse a disfrutar de su matrimonio y, quizás, cumplir sus deseos de ser padre.

Por ello, podríamos llegar a pensar que su estrategia sería estrenar este particular proyecto (todo apunta a que sería un disco de colaboraciones) antes de retirarse temporalmente y esperar hasta su reincorporación para lanzar el álbum que seguiría o cerraría la serie de la que forman parte Plus (2011), Multiply (2014) y Divide (2017).

Aunque de momento todo son especulaciones, esperamos tener pronto nuevos detalles.