Georgina Rodríguez, tras su polémica visita al zoo… ¡Vuelve!

El pasado mes de marzo, Georgina Rodríguez se fue de excursión con sus hijos al Zoo de Madrid. Lo que, en principio, iba a ser una velada tranquila con los pequeños, al final se transformó en una gran polémica cuando se filtró información de su presencia y criticaron la foto que había compartido la chica de Cristiano Ronaldo.

Dijo que no volvería al Zoo de Madrid y lo ha cumplido. Pero eso no ha hecho que deje de organizar este tipo de visitas con los peques de la casa. Ha vuelto, solo que en esta ocasión, al de Turín. Y sí, ha vuelto a posar con animales. La hemos podido ver junto a una tortuga gigante y una jirafa. Aunque parece que aquí no se ha saltado ninguna valla para lograr la imagen.

“Maravilloso día en el zoológico con mis bebés”, compartía en su Instagram dejando claro que su experiencia en la ciudad italiana había sido más satisfactoria que la madrileña. Eso sí, no se ha librado de las críticas que, ahora le han llegado por el estilismo elegido.

Acudió con unas mallas deportivas y una blazer de la firma Love Labels. Un estilismo en blanco y negro que ha completado con unos calcetines largos en color blanco, una riñonera y sus zapatillas Balenciaga que son de todo menos discretas.

“Calcetines hasta las rodillas, zapatillas vastísimas, y una chaqueta con unas mallas, todo glamour”, “muy guapa pero joderrrrr consíguete uno que te asesore cómo vestirte”, comentaban algunos usuarios. “Cómo combinas ese blazer con un leggin corto y unos tennis con medias largas??”, se preguntaba otra seguidora. Y esa ha sido la tónica general.

Tampoco han faltado los que pedían que, por favor, no se publicasen fotos con animales porque era un apoyo a la cautividad de estas especies, algo que no todos comparten. Lo que está claro es que su paso por el zoo, aunque para ella haya resultado más agradable que su anterior excursión, no ha estado exenta de polémicas.

Lo que está claro es que la modelo está disfrutando de la ciudad italiana con sus pequeños, no hay más que ver los vídeos que comparte y sus mensajes de “we love Turín”.