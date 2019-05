BTS y Paulo Coelho, una amistad de indirectas en Internet

Sí, has leído bien. Paulo Coelho y BTS han entablado una relación de amistad a través de las redes sociales. De hecho, el escritor de éxito brasileño se ha convertido en el guardián y defensor de la banda de K-Pop.

Todo comenzó en agosto de 2018, cuando un integrante del grupo, Suga, recomendó el libro de Coelho: El Alquimista. Esto llegó a ojos del escritor, quien lo tomó como un elogio y respondió de manera indirecta al mensaje de un seguidor en Twitter con un "We Love BTS".

Los seguidores de la banda no podía creerlo. Uno de los escritores más emblemáticos a nivel mundial acababa de confesar públicamente su amor por los surcoreanos.

Pero las indirectas no cesaron, y Paulo confesó haber enviado su libro Hippie a todos los miembros de BTS a través de su editorial coreana. "¡Sois geniales!", añadió en su mensaje. Las indirectas dejaron de serlo para convertirse en unos mensajes muy directos.

Munhakdongne, my Korean publisher, is sending my new book HIPPIE to all the members of @BTS_twt band. You are great! — Paulo Coelho (@paulocoelho) 5 de febrero de 2019

Ahora, el novelista ha vuelto a la carga para convertirse en el defensor oficial de la banda. Lo ha hecho publicando una fotografía de BTS junto al mensaje de "Los haters son unos perdedores. Los críticos, unos enfermos. Por favor, BTS y ARMY, no deis fuerza a estos demonios".

Apaguei o post 5 min depois porque não estava claro no Instagram. Na verdade, o “evil people “ ao qual me referia são haters, losers, critics. Mas ficou parecendo que falava do @BTS_twt e do Army pic.twitter.com/PQ1lKn1sz2 — Paulo Coelho (@paulocoelho) 29 de abril de 2019

La pasión de BTS por la literatura no es ninguna novedad. De hecho, titularon su canción por Magic Shop para rendir homenaje al libro Into the Magic Shop: A Neurosurgeon's Quest to Discover the Mysterioes of the Brain and the Secrets of the Heart de James R. Doty.

¿Se convertirá Hippie de Paulo en su nueva inspiración para sus próximos proyectos? De hecho, este libro trata sobre un sueño de su generación que anhela la paz y desafía las políticas autoritarias, la actitud conservadora, el consumismo excesivo y el desequilibrio de la riqueza y el poder en la sociedad.

Tal y como explica Korea Portal, esta puede ser la razón principal por la que Coelho ha decidido enviarlo a estos artistas, ya que no sería la primera vez que encontraríamos temas como estos en sus canciones.

Y tú, ¿cómo titularías una canción inspirada en las obras de Coelho?