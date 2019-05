Morat y Aitana, y Pedro Capó, Alicia Keys y Farruko, candidatos de la semana

Como quien no quiere la cosa no acercamos a la primera lista de mayo, y dos canciones pueden incorporarse a ella como novedades. La primera de ellas es Presiento, fruto de una de las colaboraciones más esperadas de la temporada: la de los colombianos Morat y nuestra querida Aitana. Ambos han sido ya número uno este 2019 con temas en solitario. Morat lo lograron la primera semana del año con Besos en guerra y Aitana lo consiguió en febrero con Vas a quedarte.

Ya se conocían de antes: de hecho, los parceros y Aitana se llevan de maravilla desde que ellos le compusieron precisamente Vas a quedarte. El tema que han grabado a medias se titula Presiento, y de él Juan Pablo Villamil, guitarrista de Morat, ha dicho: "La canción es increíble, me encanta como quedó. La voz de Aitana es increíble". Presentimos que va a ser un éxito; si a ti también te lo parece, apoya su entrada con el HT #MiVoto40.

El otro tema candidato esta semana es Calma, y viene firmado por Pedro Capó, Alicia Keys y Farruko. Sí, un curioso trío, pero no tanto si pensamos que de un tiempo a esta parte los artistas anglosajones se muestran encantados de colaborar con músicos latinos. Esta versión de Calma (un tema que había grabado previamente Pedro Capó solo) la han titulado precisamente Alicia remix, en honor de la estrella del R&B ganadora de 15 premios Grammy a la que conocemos por éxitos como No one o Fallin’ y que ya sabe lo que es unirse musicalmente a un artista de habla hispana, puesto que grabó Looking for paradise junto a Alejandro Sanz.

Mucha atención a este tema porque puede ser una de las canciones del verano. En él, se fusiona el pop de Capó con el sonido urbano de Farruko y, cómo no, con la voz soul inconfundible de Alicia Keys, a quien, por cierto, ayudó Rosalía a la hora de afinar en la pronunciación. El single es doble platino en España y sirve de aperitivo a los conciertos que Pedro Capó ofrecerá en nuestro país el 4 de julio en el Festival Río Babel (Madrid) y el 5 de julio en el Festival Jardins Pedralbes (Barcelona). Para darle luz verde, usa en Twitter el HT #MiVoto40. ¡Suerte a todos!