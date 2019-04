Aitana y Morat lanzan este viernes su colaboración: ‘Presiento’

Ya lo presentíamos: lo nuevo de Aitana estaba muy cerca. Estos últimos meses no hemos parado de ver a la artista catalana entrar y salir del estudio de grabación. La hemos visto con más de una decena de artistas: desde Dani Martín hasta Beret, pasando por Vanesa Martín. Ahora, por fin ha revelado cuál será su próximo tema.

Se trata de Presiento y es el primer single de la esperadísima segunda parte de Tráiler. Eso sí, Aitana no cantará sola. Lo hará junto a uno de los grupos colombianos más solicitados del momento: Morat. Los mismos que compusieron para ella Vas a quedarte.

Además, junto al nombre del tema ha revelado la fecha de salida, así que apunta: ¡este viernes 12 de abril!

Ver esta publicación en Instagram Presiento 🧜🏻‍♀ Abril 12 @morat Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 8 Abr, 2019 a las 12:08 PDT

Aitana ha publicado la noticia en su cuenta de Instagram con una foto de ella junto al grupo donde podemos sacar alguna pista sobre el videoclip. Tal y como vemos, los cuatro chicos de Morat lucen trajes de época. Ella, por su parte, luce un mono de lentejuelas plateado al más puro estilo Abba. Los cinco músicos parecen encontrarse en una función escolar.

Para anunciar la colaboración y el nombre, los chicos de Morat se han apoderado del Instagram de Aitana, siendo ellos los encargados de dar la noticia a través de sus historias.

"La canción es increíble, me encanta como quedó. La voz de Aitana queda increíble y me encanta lo que estamos haciendo", ha dicho Juan Pablo Villamil, el guitarrista del grupo, a los seguidores de la ex triunfita.

Además, tal y como os informamos, el jueves pasado Aitana anunció el nombre de su primera gira por España, Play Tour, que arrancará el próximo 22 de junio en la Plaza de Toros de Murcia y que pasará por más de una decena de ciudades.

Además, en la misma publicación retó a sus seguidores a que empezará a especular sobre el nombre de la segunda parte de Tráiler. Parece que, por las pistas que está dejando la intérprete de Teléfono en sus redes, su nuevo trabajo no tardará mucho en salir. Seguro que la espera se hace más llevadera escuchando Presiento. Solo tendremos que esperar hasta el viernes.