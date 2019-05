Día Mundial de Star Wars, ¿sabías que se cumple su 40º aniversario?

Es el fin de semana del Día de la Madre, sí, pero justo antes, este sábado 4 de mayo, se celebra el día de la madre de todas las sagas: Star Wars. Y no es una onomástica nueva, de hecho este año se cumplen 40 años de esta celebración. Repite conmigo y lo pillarás: “May the 4th Be With You”.

Y tú te estarás preguntando ahora mismo: ¿quién pone los días mundiales, y por qué la gente le seguimos la corriente? Lo siento: es una gran cuestión a la que no vamos a responder en este artículo… pero sí a qué se debe esta fecha concreta en el calendario fandom.

Pues bien, resulta que quien puso en órbita esta efeméride fue la comunidad fan, que estuvo al quite a la hora de hacer suya una expresión publicada en el periódico británico London Evening News precisamente el 4 de mayo de 1979. En una noticia felicitaban a Margaret Thatcher por su fulgurante nombramiento como primera ministra. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, fue el ocurrente juego de palabras que desencadenó todo.

Y aquí estamos, en el día en que la fuerza está con nosotros 40 años después. A tanto llegó la cosa que este día se celebran eventos, convenciones, ciclos de cine o festivales en torno a Star Wars en todo el mundo. El 4 de mayo de 2015 la conmemoración llegó incluso a la Estación Espacial Internacional, donde hicieron un visionado especial de la saga.

Por desgracia este año nos llega con la noticia de la reciente desaparición de Peter Mayhew, el actor dentro del peludo traje de Chewbacca en las tres primeras películas de la saga. Mayhew murió el martes 30 de abril de 2019 a los 74 años, dejando huérfana a toda la comunidad de amantes de su personaje, compañero fiel de Han Solo y una de las figuras más carismáticas de esta obra maestra de la ciencia ficción dirigida por George Lucas.

Actividades de todo tipo

Echando un ojo a lo que pasa en el mundo en este día nos encontramos que en México han organizado maratones de visionado de las películas, una “unboxing toy convention” para coleccionistas, un concurso de dibujos, o un evento de cómics organizado por Panini. En Chile hay un taller infantil para construir R2D2 con Lego, o actividades en un planetario.

¿Y en España? Pues en Málaga el restaurante KGB ha montado un plan de tapas galácticas y solidarias. Sí sí, has leído bien: Irene Garrido, Álvaro Ávila, y Diego Gallegos, chefs fans del lado oscuro, elaboran tapas inspiradas en la saga y donan todos los beneficios a la Fundación Andrés Olivares. Una entidad centrada en ayudar a familias que padecen cáncer infantil y a difundir sobre la prioridad de la donación de médula ósea. Además, cada dos años celebran un Desfile de Star Wars por las calles de Málaga. Porque la fuerza de Star Wars es buena, ¡claro que sí!

Un mundo que atrapa

Mares de merchandising (desde felpudos y juegos de sábanas a decantadores de whisky y lo que quieras dejar volar por tu imaginación…), ríos de tinta en prensa, publicaciones especializadas, libros… y tatuajes. Nada menos que 109 millones de resultados ofrece la búsqueda “tattoo Star Wars” en Google.

Por no hablar de los elaboradísimos disfraces que lucen las personas admiradoras de este fenómeno, que no se pierden cualquier convención que les pille cerca, con bien de atrezzo y cosplay. Otras formas de dejarse llevar por la fuerza creada por George Lucas son los Escape rooms temáticos de Star Wars, jugando a videojuegos dedicados a la saga de ciencia ficción o, por supuesto el revisionado de las películas. Por cierto que el día 5, si se quiere, se puede seguir con la celebración: desde 2005 se celebra la “Revenge of the 5th”, debido al estreno de Star Wars Episodio III, la venganza de los Sith. No, si por afición no va a ser… ¡Y lo que queda!