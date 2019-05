BlackPink está arrasando en las listas de éxitos, un hecho que las ha llevado a los escenarios de todo el mundo. De hecho, ya han ofrecido su música por Asia, y ahora lo harán por América del Norte, Europa y Australia. BlackPink in your area!

Y es que es precisamente uno de estos shows el que ha dado de qué hablar en las últimas horas. Todo ocurrió el pasado 2 de mayo en el Prudental Center de Newar, en Nueva Jersey (EEUU), cuando las artistas de K-Pop presentaron a la mismísima Dua Lipa sobre el escenario. ¡Lo que lees! La británica se subió para interpretar junto a Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo su hit mundial Kiss And Make Up. Y lo hizo con un conjunto de lo más innovador: un mono negro con flecos y unas botas altas de un color amarillo fosforito. ¡Wow!

Dua Lipa y BlackPink, al fin juntas en el escenario para interpretar 'Kiss And Make Up'

No cabía ninguna duda de que aquello iba a generar una auténtica revolución, entre el público del concierto y también en las redes sociales. Y así fue. Cuando algunos usuarios comenzaron a informar sobre este suceso, los seguidores, tanto de Dua como de BlackPink, estallaron de emoción. ¡Al fin juntas sobre el escenario!

De hecho, si hay algo en lo que todos están de acuerdo es que es necesaria la publicación de un videoclip oficial de Kiss And Make Up. ¿Te las imaginas juntas en pantalla? ¡Menuda bomba de Girl Power!

Eso fue lo que demostraron el pasado 2 de mayo en Nueva Jersey: fuerza y potencia suficientes para batir de nuevo todos los récords. Las intérpretes de Swan Song y de Kill This Love se unieron en una coreografía muy pegadiza que levantaría a cualquiera de la silla.

Pero eso no es todo. También nos dejaron claro que la publicación de este tema ha dado lugar a una bonita amistad. "Tengo mucho amor para estas chicas y para nuestra amistad", expresaba Dua en una publicación en Instagram.

Kiss And Make Up vio la luz en octubre de 2018 y, desde entonces, ha conseguido reunir más de 108 millones de reproducciones. Y no solo eso, sino que también ocupó la primera posición de la Lista de LOS40 en enero de este año. ¡Wow!

Ahora, a la espera de la publicación de su videoclip, nos podemos conformar con verlas juntas sobre el escenario. ¡A darlo todo!