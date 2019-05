Cada vez está más cerca el lanzamiento de Madame X, el decimo cuarto álbum de estudio de Madonna, por eso vamos conociendo, poco a poco, algunos de los singles que lo componen. Tras la publicación del primer sencillo, Medellin, junto a Maluma (que, por cierto, seguimos sin superar la actuación que hicieron en los Billboard Music Awards 2019) ha llegado el momento de conocer el segundo: I Rise.

Se trata del tema que cierra el disco y que se describe en la nota de prensa como “un himno”. Y razón no le falta. Solo hay que escuchar los primeros 15 segundos para comprobarlo. La Reina del Pop utiliza una parte del discurso de la joven activista estadounidense Emma González: “Us Kids don’t what we’re talking about, that we’re too Young to understand how the government Works. We call BS”. (Nosotros, los niños, no sabemos de qué estamos hablando, somos demasiado jóvenes para saber cómo funciona el Gobierno).

Para aquellos y aquellas que no lo recuerden. Emma Gonzalez es una de las caras más visibles en la lucha contra la ley de armas en Estados Unidos. La joven, de origen cubano, sobrevivió a una matanza en su instituto en 2018, cuando se encontraba en último curso. Tras ello, condenó el uso de armas delante de millones de personas.

Así suena ‘I Rise’, el nuevo tema reivindicativo de Madonna

La propia Madonna explicó por qué había escrito el tema I Rise: “Escribí I Rise como una forma de dar voz a todas aquellas personas marginadas que sienten que no tienen la oportunidad de decir lo que piensan. Este año es el cincuenta aniversario del día Internacional del orgullo LGTB y espero que esta canción aliente a todas aquellas personas a ser quienes quieran ser, a decir lo que piensan y a amarse a sí mismas”.

I Rise está mucho más en la línea de Madonna que Medellin. La artista apuesta por un sonido dance pop donde el sampler es uno de los grandes protagonistas de la canción.

Tendremos que esperar al 14 de junio para escuchar qué nos depara el resto del disco de Madame X. Estamos seguros de que no va a decepcionar a los fans de la artista.