Amaia - El relámpago [2019]

Cuando Amaia Romero ganó Operación Triunfo 2017 muchos esperaban que no tardara en publicar un álbum propio para aprovechar el tirón de la empatía que había despertado durante el concurso. Pero no, ella hace las cosas de otra manera. A pesar del riesgo que tomaba dejando pasar un tiempo, lo hizo y se tomó las cosas con calma.

El pasado diciembre, cuando sus fans estaban ya un tanto desesperados por no tener muchas noticias de ese previsible primer álbum, decidió lanzar Un nuevo lugar, una melodía que duraba poco más de un minuto que sirvió para calmar a los sedientos de material inédito pero que para muchos resultó insuficiente.

Si hay algo que reconocerle es el mérito de haber conseguido mantener esa desconexión con la actualidad durante tantos meses pese a la expectación que había. Se ha tomado su tiempo y ha estado al margen de comentarios que la auguraban el olvido de la gente si no daba señales de vida.

Siguiendo su propio ritmo ahora acaba de publicar El Relámpago, una canción que habla de amor, que comienza con voz y piano y va creciendo con ritmos electrónicos cada vez más contundentes.

Se trata de una composición que firma ella misma junto a Santiago Barrionuevo, conocido en la escena independiente argentina por ser el líder de Él mató a un policía motorizado, que también se ha encargado de la producción.

Se trata del adelanto de un álbum que no conoceremos hasta finales de septiembre. Pero que nadie ponga el grito en el cielo porque eso no impedirá que este viernes, la pamplonica arranque con su gira en el Warm up de Murcia y que dirigido, como ya hizo con su actuación en el Primavera Sound, Miqui Puig.

Y que conste que ha apostado por la paridad y se ha construido una banda con dos hombres y dos mujeres, una de ellas, como guitarrista, Nuria Graham que también ha participado en la grabación y composición del disco.

De momento, este nuevo tema llega acompañado de un vídeo cargado de lirismo que ha producido Vampire Films y una portada, obra de Oriol Corsà.

“Estás en casa mirando por la ventana y le das play al nuevo single de Amaia. Pinta tormenta. Su voz aparece tímida, acompañada de piano, como los últimos rayos escondidos detrás de unas nubes que se acercan. Sales a la calle y empieza a llover. Miras al cielo y las gotas caen con fuerza mientras escuchas cómo ella sigue destellando. Ahora bajo, batería, guitarras y teclados bañan tu cara. “Por fin llueve”, piensas. Vuelves a levantar la cabeza y un Relámpago rompe el cielo. Repentino, poderoso y desbordante. ¿Te suena? Es la fuerza de la naturaleza, es Amaia en estado puro. Llega de entre las nubes, trae luz a la oscuridad. Y ya se sabe, el relámpago es solo el primer aviso… El trueno aún está por llegar”, es el texto, en esa misma línea poética, que acompaña este lanzamiento.