J Balvin, contra las cuerdas por defender a Chris Brown: “Sí, la cagué”

J Balvin está en su mejor momento. El cantante original de Colombia es uno los músicos más reclamados de la industria, y prueba de ello son las últimas colaboraciones que ha hecho recientemente junto a Selena Gomez, David Guetta y Rosalía. La fama le precede, pero a cambio cualquiera de sus movimientos son mirados con lupa.

Este mismo fin de semana ha sido noticia por defender a Chris Brown a través de una publicación colgada en Instagram por Justin Bieber. Muchos han pasado por alto este movimiento, pero otros han criticado duramente a J Balvin por apoyar al cantante que en 2009 fue acusado de maltratar físicamente a su exnovia Rihanna.

La polémica ha llegado a tal punto que el propio cantante de Mi gente ha tenido que hacer uso de sus redes sociales para defenderse de todas las acusaciones.

"Puse 💯 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris Brown como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal , no soy adivino para conocer qué pasó. No acepto ninguna violencia contra nadie pero sí aprecio el talento", explica. "Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen por que cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento no su vida personal. Fácil es juzgar detrás de la pantalla, pero igual mi mente está en equilibrio y sé que lo que quería decir".

Al ver que sus palabras no tenían el efecto deseado entre sus detractores, J Balvin ha vuelto a la red del pájaro azul para zanjar el tema con este último mensaje:

Por más que explique igual no me van a entender, entonces SI LA CAGUE!! Perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Jose — J BALVIN (@JBALVIN) 5 de mayo de 2019

En Instagram, en cambio, ha preferido no entrar en ninguna controversía y ha invitado a sus seguidores a creer en el poder de la sonrisa:

¿Habrá conseguido J Balvin acabar de una vez por todas con la polémica?