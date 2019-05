No se puede decir que Novedades Carminha sea una banda de música que de la espalda al mundo audiovisual. Sus clips son auténticas obras de arte y hasta han participado en un documental sobre su propio proceso de producción. Ahora ceden tres de sus canciones más bailongas a esa fiesta infinita que es El increíble finde menguante, la opera prima de Jon Mikel Caballero.

Hablamos con Carlangas, su voz principal, acerca de esta nueva experiencia del grupo musical y de su último trabajo, Ultraligero, una colección de canciones con la que los de Santiago buscan darle la vuelta una vez más a su sonido para no dejar de sorprender a sus seguidores.

Ahora que has visto El increíble finde menguante, ¿de qué va la película?

Es un bucle, una historia de una pandilla que se va de viaje por la sierra y les empiezan a pasar cosas en bucle. Tampoco puedo destripar mucho más.

Carlangas (Novedades Carminha): “Somos punkis porque siempre hacemos lo que nos da la gana”

¿Por qué os decidís a incluir canciones de Novedades Carminha en la banda sonora?

Nos lo pidió la productora porque les parecía guay que incluyéramos algunos temas nuestros. Un par de ellos son del nuevo disco, Ultraligero, y uno antiguo. Está guay porque tiene algo que ver. Nosotros trabajamos mucho en este último disco, en el caso de El vivo al baile, o Juventud Infinita con el tema de los loops, hacer reiteraciones de motivos dentro de las canciones y eso es un poco lo que pasa en la película.

Te quiero igual y Viva el baile son de vuestro nuevo disco, pero Juventud Infinita es de hace cinco años y quizá del disco que os hizo más conocidos.

Digamos que Juventud Infinita es el disco con el que empezamos a sonar en la radio, con el que empezamos a llenar salas de aforos más grandes... Fue un poco el punto de inflexión en la banda. Ultraligero acaba de salir y estamos muy contentos con como está funcionando, es un rollo que está llegando a un público más amplio, está entrando en listas de ventas... Al final no son trabajos tan diferentes. Si que es verdad que hay una evolución, pero hay un hilo conductor que se mantiene desde el primer disco y hasta hoy.

Bueno, pero no puedes negar que si ha habido un cambio de registro bastante importante.

Sí, claro, nosotros siempre decimos que somos punkis desde el minuto uno porque siempre hacemos lo que nos da la gana. Me puedo poner más romántico y decirte que hacemos lo que nos sale del corazón, que es verdad. En 2014 nos apetecía hacer algo más crudo, Juventud Infinita está grabado en un garaje, y en Ultraligero nos apetecía poner a bailar a la chavalada. Es un disco en el que revisamos diferentes estilos de músicas de baile y las revisitamos.

Carlangas (Novedades Carminha): “Somos punkis porque siempre hacemos lo que nos da la gana”

¿Cómo ha sido la reacción de los fans más antiguos? ¿Les ha gustado el cambio u os han odiado?

No nos han odiado para nada. Esto es una evolución que nosotros vamos a mantener, no vamos a repetir fórmula por bien que nos salga un disco porque siempre tenemos que andar buscando cosas que nos animen a ir al local de ensayo, que nos siga apeteciendo levantarnos un lunes y ponernos a grabar una maqueta por la mañana. Y, bueno, en el caso de Ultraligero es verdad que los fans del primer disco hay algunos que conectan y otros que no tanto. Es algo para mí normal perder gente por el camino, pero la gente que se va sumando es mucho mayor. Si se baja uno se suben quinientos. Venimos de tocar en Granada esta semana y vinieron 4000 personas a vernos. Esto antes no ocurría.

¿Y habéis tenido que cambiar la disposición de la banda para los directos?

Sí, con Campeones del Mundo que es el disco anterior para el directo se incorporó Anxo, que es un amigo nuestro de Santiago que vive en Madrid, y funcionábamos tan bien como banda que ya es parte del grupo, compuso con nosotros este disco y sí, siempre hay que hacer cambios. A veces vamos con sección de vientos y ojalá pudiésemos llevar percusionista. Ahora estamos en un momento en el que la amplitud artística nos apetece, nos apetece que venga gente con otro aire y con otras propuestas. Lo hacemos de forma puntual y el núcleo del grupo seguimos siendo estos cuatro que te digo.

Carlangas (Novedades Carminha): “Somos punkis porque siempre hacemos lo que nos da la gana”

Ya tuvisteis un primer acercamiento al cine con el documental O espíritu de Pucho Boedo, ¿qué nos puedes contar de aquello?

Fue un proyecto súper bonito porque estaba dirigido por Lois Patiño que es un artista potentísimo que por cuestiones de la vida acabamos siendo colegas y nos apetecía muchísimo hacer algo con él. A él le gusta la banda y a nosotros nos gusta mucho él. Nos pusimos a revisitar una canción típica de una orquesta de Galicia, de Los Tamara, que fue un éxito en los años 70. Puestos a revisitarla nos encerramos tres días en un estudio de Sevilla y le dijimos a Lois “ven y haz lo que quieras, nosotros nos vamos a poner a currar en la canción”. El documental se estrenó en bastantes festivales de cine.

¿Novedades Carminha se ve protagonizando una película propia a lo The Beatles?

Pues no lo sé, no lo sé, es que la tendencia es un poco más instantánea. Las películas ahora son, te iba a decir más cortas porque son stories de Instagram, pero en realidad son mucho más largas porque tienes que estar todos los días ahí pensando en tus redes sociales. Es un poco tremendo esto, es algo que todavía nos cuesta porque nos mola más estar en el estudio o tocar en directo que trabajar para la plataforma Instagram. Hacemos lo que podemos.

¿Y Novedades Carminha ha tenido muchos findes menguantes?

Bueno, se diría que somos un grupo bastante sanote, pero no, no recuerdo. Cuando nos dimos cuenta de que esto era nuestro trabajo y nuestra forma de vida, hicimos un grupo saludable a todos los niveles. A nivel personal, de equipo de trabajo, somos todos colegas así que intentamos no atraparnos demasiado.

El increíble finde menguante se estrena el 10 de mayo y Ultraligero está ya a la venta y en las principales plataformas de streaming.