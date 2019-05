Rick Astley, la superestrella de los 80 con éxitos creados 'bajo demanda'

Together forever fue un producto de la factoría Stock Aitken Waterman, el famoso trío de productores y compositores conocido por crear éxitos pop 'bajo demanda'. Rick Astley adora la canción, ya que junto con Never gonna give you up, le dio libertad para tomar decisiones y escoger lo que quería hacer. “Nunca voy a olvidar ese privilegio, lo afortunado que soy por esos éxitos de los 80 que nunca más se repitieron”, considera.

Tan solo cinco meses después de liderar LOS40 con Never gonna give you up Rick Astley volvía a repetir la hazaña colocando Together forever en el nº1 de la lista. Durante diez semanas consecutivas permaneció en la lista. Después de entrar el 23 de abril de 1988 en el nº 20, ascendió al primer puesto el 7 de mayo.

La canción formó parte del primer álbum del artista inglés Rick Astley (Lancashire, 6 de febrero de 1966), Whenever you need somebody (1987). Se publicó cuando su primer single, Never gonna give you up, ya era un éxito mundial. Durante el periodo transcurrido entre el primer y el quinto single, Astley vendió más que ningún otro artista en el mundo.

Rick Astley fue descubierto por el productor Pete Waterman en 1985 cuando tocaba en el circuito de clubes de Reino Unido con una banda de soul llamada FBI. Le convenció para que se trasladara a Londres a trabajar en su estudio de grabación con RCA Records. Bajo la tutela del famoso equipo de productores y compositores Stock, Aitken y Waterman (abreviado como SAW) Astley aprendió cómo funcionaba un estudio. Supuestamente entró como 'tea boy' (chico de los recados).

Rick Astley - 'Together Forever '

Rick Astley era entonces un joven de 19 años de Lancashire. Marcks McGuire, ingeniero de sonido del disco, recuerda: "Rick fue el mejor artista con el que he trabajado. Era extremadamente centrado, con los pies en la tierra, pero también increíblemente tímido. Aunque Pete lo había descubierto y lo quería para grabar con él, temía que Rick fuera demasiado tímido en el estudio para hacer cualquier cosa. Así que le dije que quería trabajar con él por un tiempo, hacer que nos conociera a todos, que se riera con todos... para que no se sintiera intimidado cuando llegara el momento de grabar. Fue empleado como 'asistente', pero realmente no trabajó como un asistente. Simplemente era una manera de introducirlo en el estudio".

Stock, Aitken y Waterman desarrollaron una sólida y exitosa fórmula para fabricar discos pop. Y la historia de Rick Astley es una perfecta guía para conocer al combo SAW: "Hacíamos discos para entretener a la gente, entre tres y siete minutos, y si no les gustaban, no los compraban", declaró Pete Waterman. "Grabábamos rápidamente, empleábamos días en singles y unas pocas semanas en álbumes. Después de todo, cuanta más presión tenías es cuando hacías mejores trabajos, y no hay mejor inspiración que te paguen por escribir un éxito". Ese fue el caso de Rick Astley.

Una auténtica fábrica de canciones

Together forever es un claro producto de la factoría Stock Aitken Waterman. Durante la segunda mitad de los 80's y principios de los 90's, el equipo de productores y compositores inundaron las listas de singles de todo el mundo con discos dance cuidadosamente elaborados, altamente procesados y claramente comerciales mientras eran ridiculizados por la amplia mayoría de la crítica musical británica. El resultado se tradujo en más de 100 Top 40 hits en UK y ventas globales de unos 40 millones de unidades.

Después de Never gonna give you up, el trío Stock Aitken Waterman quería una 'continuación' que solidificara la imagen de Astley. "Cuando habíamos hecho los otros temas del álbum, los estuvimos escuchando y entonces pensamos que no había nada que se pudiera comparar con el primer single" explicó Mike Stock a Billboard. "Pensamos que necesitábamos Together forever para que la gente creyera en Rick".

El cantante británico Rick Astley, en Berlín, en 2016. / Jörg Carstensen/picture alliance via Getty Images

Además de Rick Astley, Bananarama, Mel & Kim, Dead Or Alive, Rick Astley, Kylie Minogue, Donna Summer, Jason Donovan, Divine, Sonia, Samantha Fox o Princess, se beneficiaron de la la 'fábrica de canciones' de SAW: composiciones hechas con extenso uso de sintetizadores, secuenciadores y el Linn 9000 (un instrumento de música electrónica) que creaba temas 'Eurobeat'.

Rick Astley adora las canciones Together forever y Never gonna give you up, porque le dieron libertad. En una entrevista en 2018, el artista inglés revelaba: "Fue un boom que luego nunca volvió al mismo punto, pero esas canciones me dieron libertad. Las adoro porque me permitieron hacer lo que yo quería". En '20 Minutos' se reafirmaba en esta convicción: "Me dieron una vida en la que nunca más me tendría que preocupar de nada. Gracias a eso pude tomar decisiones como la de estar con mi familia y escoger vivir cómo y dónde quisiera, cuanta cantidad de trabajo podía o quería hacer…Nunca voy a olvidar ese privilegio, lo afortunado que soy por esos éxitos en los años 80."