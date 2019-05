Belén Cuesta: “La nueva temporada de ‘Paquita Salas’ está rodada como en otro punto”

Antes de que Los Javis crearan La Llamada Belén Cuesta estaba pasando una crisis de esas que sólo entienden los actores cuando las cosas no salen como quieren. Pero las cosas mejoraron y entre el musical y la serie de Paquita Salas, su vida cambió para bien. Desde entonces, los proyectos se le multiplican.

Acaba de estrenar A pesar de todo en Netflix, una peli en la que comparte protagonismo con Macarena García, Amaia Salamanca y Blanca Suárez. Son cuatro hermanas que están muy distanciadas y se reúnen cuando fallece su madre a la que da vida Marisa Paredes. Les deja una grabación en la que confiesa que el que hasta ahora consideraban su padre biológico, en realidad, no lo es. Cada una de ellas tiene que encontrar al suyo.

“Marisa se lo pasó muy bien, era bastante guay. Mantuvo las formas y las apariencias con sus hijos y no pasó por el mal rato de decirles a sus hijas la verdad y dijo ‘lo voy a grabar’ y ya saldrá y que lo asuman ellas como puedan”, reconoce la actriz sobre el papel de su compañera más veterana.

Aunque en realidad, tras ese vídeo hay una intención oculta. “La madre intenta, con la excusa del dinero, hacer que sus hijas, que están distanciadas, pasen unos días juntas y se reencuentren”, confiesa.

Pero no es su único proyecto. Ha grabado la nueva temporada de Paquita Salas, otro de los proyectos de sus amigos, Los Javis. “Nos espera lo mismo que en las otras pero creo, no la he visto todavía montada, pero creo que es de las mejores temporadas. Va a tener eso que siempre tiene Paquita, de esa cosa ácida y de repente, puff, soltar puñales con humor y con arte”, asegura.

“Creo que está rodada ya como en otro punto, la serie en sí. Brays está brillante al máximo”, añade sobre lo que está por llegar.

El reto de sus colegas

Antes de que Belén Cuesta pasara por YU, lo hicieron Amaia Salamana y Blanca Suárez. Dejaron un reto para su colega. A Amaia se le ocurrió que Belén tenía que continuar la entrevista con la voz nasal que tan bien imita. Blanca añadió que no podía contestar ni con un ‘sí’ ni con un ‘no’. Y, finalmente, completaron el reto con un limón que tenía que chupar si lo hacía mal.

Así que Belén cogió el guante y lo intentó… dale al play para ver el resultado.